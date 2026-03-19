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FUTEBOL AFRICANO

Senegal desafia decisão da CAF e leva troféu para base militar

País se recusa a devolver a taça após perda do título para Marrocos; técnico exibe troféu cercado por soldados e caso vai ao TAS

Momento em que o técnico Pape Thiaw exibe o troféu cercado por soldados em base militar - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)
Momento em que o técnico Pape Thiaw exibe o troféu cercado por soldados em base militar - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

A Federação Senegalesa elevou o tom na disputa pelo título da Copa Africana de Nações e decidiu não devolver o troféu após a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF). Em um gesto simbólico e de confronto, o técnico Pape Thiaw apareceu nesta quinta-feira (19) em vídeo divulgado nas redes sociais levando a taça para uma base militar, cercado por soldados.

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A medida veio depois que a entidade declarou Marrocos campeão, mesmo com a vitória senegalesa em campo. Na final, Pape Gueye marcou o gol decisivo na prorrogação, após Brahim Díaz perder um pênalti nos acréscimos. Além disso, o jogo teve polêmica com a saída momentânea dos jogadores de Senegal em protesto contra a arbitragem.

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Dessa maneira, a CAF usou esse episódio como justificativa para retirar o título meses depois. A reação foi imediata: além de se recusar a devolver a taça, o governo do Senegal criticou a decisão e anunciou que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar reverter o caso.

Veja o vídeo da taça da CAN na base militar em Senegal:

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/03/2026 18:34
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