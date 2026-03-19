Senegal desafia decisão da CAF e leva troféu para base militar

A Federação Senegalesa elevou o tom na disputa pelo título da Copa Africana de Nações e decidiu não devolver o troféu após a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF). Em um gesto simbólico e de confronto, o técnico Pape Thiaw apareceu nesta quinta-feira (19) em vídeo divulgado nas redes sociais levando a taça para uma base militar, cercado por soldados.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A medida veio depois que a entidade declarou Marrocos campeão, mesmo com a vitória senegalesa em campo. Na final, Pape Gueye marcou o gol decisivo na prorrogação, após Brahim Díaz perder um pênalti nos acréscimos. Além disso, o jogo teve polêmica com a saída momentânea dos jogadores de Senegal em protesto contra a arbitragem.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Dessa maneira, a CAF usou esse episódio como justificativa para retirar o título meses depois. A reação foi imediata: além de se recusar a devolver a taça, o governo do Senegal criticou a decisão e anunciou que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar reverter o caso.
Veja o vídeo da taça da CAN na base militar em Senegal:
BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..
Its now positioned in the centre of their military camp.
Protecting what rightfully belongs to them
pic.twitter.com/z2pbzxuGEw
Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026
Saiba Mais
- Esportes Santos anuncia a contratação de Cuca como novo treinador
- Esportes Confira onde assistir ao sorteio dos grupos da Libertadores e da Sula
- Esportes Irã anuncia boicote aos EUA, mas não à Copa do Mundo, afirma dirigente
- Esportes França anuncia convocados para amistoso contra o Brasil
- Esportes Flamengo mira recorde de invencibilidade como mandante nos pontos corridos
- Esportes Iraque encontra solução e vai disputar repescagem no México