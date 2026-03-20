População terá nove horas de ônibus e metrô de graça neste sábado (21/3)

Jogo entre Gama e Sobradinho será às 16h de sábado - (crédito: | Foto: Arquivo/Agência Brasília)

Entre as 12h e as 21h deste sábado (21/3), os ônibus e o metrô de Brasília vão circular com catracas livres para toda a população. O Governo do Distrito Federal (GDF) vai oferecer nove horas de gratuidade das passagens, em função da partida final do Campeonato Candango de 2026

O jogo entre Gama e Sobradinho, partida inédita no Estádio Nacional Mané Garrincha, será às 16h de sábado, com expectativa de público de 70 mil pessoas. Devido ao fluxo de passageiros, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) determinou que as operadoras ofereçam viagens extras, mediante demanda, especialmente para atender ao deslocamento das torcidas.

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“A atenção será redobrada nas linhas de Sobradinho e do BRT, que deverão ser utilizadas para deslocamento das torcidas das equipes finalistas, mas as passagens serão gratuitas em todas as linhas do DF e no metrô”, explicou o titular da Semob-DF, Zeno Gonçalves.

À meia noite de sábado para domingo (22/3), começa o programa Vai de Graça, com o transporte público coletivo do DF operando sem cobrança de tarifa dos usuários por 24 horas.