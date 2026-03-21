Projeto Dentro do Quadrado promove encontro entre arte contemporânea e moda negra

Desfile Beleza Negra nas celebrações do Dia da Consciência Negra, em 2025 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Neste sábado, a Divino Galeria, em Brasília, abre o Salão de Exposições e Lounge Externo para mais uma ação do Dentro do Quadrado, projeto idealizado pela curadora e galerista Alva Pinheiro e realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

A iniciativa atua para ampliar o acesso e a inclusão no mercado da arte, criando oportunidades de visibilidade, profissionalização e circulação para artistas e criadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Como parte da programação, o público poderá acompanhar o DBN – Desfile da Beleza Negra, performance que evidencia estéticas e corporalidades negras no contexto artístico. A ação integra o projeto como um encontro entre moda, arte e presença, valorizando a identidade negra e ampliando o diálogo entre diferentes linguagens.

Segundo a idealizadora do projeto, Alva Pinheiro, o Dentro do Quadrado vem com a proposta de ampliar a presença de diferentes trajetórias no circuito artístico.

“O Dentro do Quadrado é um espaço de encontro e visibilidade para artistas e criadores que muitas vezes não encontram oportunidades no circuito tradicional das artes. Ao integrar o Desfile da Beleza Negra à programação, ampliamos o diálogo entre arte, moda e identidade, reforçando a importância de ocupar os espaços culturais com diversidade e novas narrativas.”

A realização do evento no Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforça o caráter simbólico da proposta e o compromisso com um cenário cultural mais plural e representativo.

Idealizado por Dai Schimidt, o Desfile da Beleza Negra (DBN) surge como um movimento de valorização da identidade e da autoestima da população negra por meio da arte e da moda.

“O Desfile Beleza Negra nasce do propósito de valorizar a identidade, a autoestima e a potência da população negra por meio da moda, da arte e da cultura. Mais do que um desfile, o DBN é um movimento de representatividade e inclusão, que abre espaço para novos talentos e promove visibilidade para histórias que muitas vezes não ocupam os lugares de destaque”, afirma.

“Realizar o desfile em 21 de março reforça a importância de refletirmos sobre igualdade, respeito e justiça social. A cada edição reafirmamos o compromisso de fortalecer essa narrativa, mostrando que a beleza negra é plural, potente e merece estar no centro das passarelas e também no centro da sociedade.”

Entre os destaques da apresentação está a coleção do estilista OJO, intitulada “Matriz do Mundo”, que traz uma reflexão estética e simbólica sobre a centralidade da mulher preta e dos povos negros como origem da vida, do conhecimento, da cultura e da resistência.

A coleção parte da ideia da mulher negra como ventre que gera civilizações e guardiã de memórias, evocando narrativas anteriores à colonização e ressaltando a existência de ciência, espiritualidade, estética e organização social nos povos africanos e afrodescendentes.

Ao unir artes visuais, moda e discurso estético-político, o encontro convida o público a vivenciar experiências que ampliam a percepção sobre quem produz, ocupa e transforma os espaços da arte.