Unidade do Na Hora é inaugurada em Samambaia

Samambaia passa a ter uma unidade do Na Hora. A partir desta terça-feira (24/3) o espaço funciona no Samambaia Shopping (QN 122, Conjunto 15). A nova unidade do Na Hora reúne diversos serviços essenciais em um único local, reduzindo a necessidade de deslocamentos e garantindo mais praticidade no dia a dia da população.

De acordo com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), a unidade de Samambaia chega em um momento de consolidação do Na Hora. Em 2025, o programa ultrapassou a marca de 2,4 milhões de atendimentos, com índice de satisfação de 99,93% entre os usuários.

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“São 17 serviços funcionando aqui para atender à comunidade não só de Samambaia, mas de toda a região. Então, é uma alegria muito grande. É o segundo maior Na Hora que nós temos instalado, só perde para o da Rodoviária, por onde passam mais de 600 pessoas por dia”, destacou o governador Ibaneis Rocha, na cerimônia de entrega.

Inauguração do Na Hora em Samambaia (foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, também ressaltou o impacto da iniciativa na rotina dos moradores da região: Aqui é bom, porque fica dentro de um shopping, tem segurança, é perto do metrô, de fácil acesso, e a gente acredita que a população, não só de Samambaia, mas a que mora em volta, vai usar muito esse Na Hora. A gente caprichou bastante para ele ter uma estrutura das melhores”.

As outras unidades fixas do Na Hora estão localizadas na Rodoviária do Plano Piloto, no Setor Comercial Sul (perícia médica), em Sobradinho, Taguatinga, Riacho Fundo, Ceilândia, Brazlândia e Gama. Há, ainda, as modalidades móveis, como o Na Hora Mais Perto do Cidadão, que circula por todo o DF, e o Na Sua Hora, também itinerante, que leva atendimento noturno a regiões sem unidades fixas.

Com informações da Agência Brasília