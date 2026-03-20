GDF inaugura nova creche pública em Ceilândia nesta sexta-feira (20)

Ibaneis Rocha (MDB) foi ao evento de inauguração do Cepi Inspira em Ceilândia - (crédito: Paulo H Carvalho/ Agência Brasília)

Por Luiz Francisco*

Nesta sexta-feira (20), o Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou mais um Centro de Ensino da Primeira Infância (Cepi) em Ceilândia. O Cepi Inspira está localizado na QNO 18 e conta com dez salas de aula e capacidade de abrigar 188 crianças de 4 meses a 3 anos completos, em período integral. A rede de creche pública teve um investimento de R$ 5,7 milhões e já está em funcionamento.

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A empresa Sagres Engenharia, com fiscalização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), executou a obra da rede de ensino, com recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com contrapartida do GDF.

A creche tem uma área de 1.311 km², com salas de aulas, espaço multiuso, sala de professores, cozinha, vestiários, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, lavanderia, rouparia, almoxarifado, lactário, sala de secretaria, sala da direção, playground e pátio. Além de um parquinho coberto com brinquedos de madeira e chão emborrachado.

A Cepi Inspira funciona em tempo integral, das 7h30 às 17h30. Neste período, a creche pública oferece cinco refeições e atividades lúdicas e educativas, com o intuito de fomentar o desenvolvimento de cada aluno.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado