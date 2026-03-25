"Ele trazia segurança e entendia a alma do candidato", diz Ibaneis sobre Pestana

"Paulo conseguia entender a alma do candidato. Se tem uma coisa que me traz insegurança, hoje, quando penso em uma campanha, é a falta dele." Com essa declaração, o governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou, nesta quarta-feira (25/3), a praça Jornalista Paulo Pestana, na QI 9/10 do Lago Norte. O local fica em frente à Quituart, reduto onde o jornalista articulou a estratégia para a eleição de 2018.

Paulo Pestana, que morreu há dois anos, foi cronista do Correio e um dos principais nomes do marketing político da capital. Durante a cerimônia, Ibaneis destacou a conduta do amigo e conselheiro. "Quero dizer a todos vocês da imprensa: inspirem-se na história do Paulo. Ética, amizade, trabalho, simplicidade e humildade são sinônimos do nome dele. Caminhei ao lado de um dos homens mais corretos que pude conhecer", afirmou o governador.

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Para a família, o espaço público reflete o que era o dia a dia do jornalista. "Paulinho deixou as boas histórias; era um mestre em escrever sobre o cotidiano. Esta praça é o começo da concretização de um sonho dele: ver a Quituart devidamente regularizada e reconstruída", declarou a viúva, Zelinda Pestana, que foi casada com Pestana por 42 anos.

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Zelinda relembrou que o local era um ponto de encontro constante. "É um ambiente muito agradável para ficar com os amigos. Dessa feirinha ninguém saía, porque você vinha cedo e, quando se despedia, chegava outro amigo. Então, a conversa se prolongava", completou a companheira do jornalista.

O filho, Pedro Pestana, reforçou o papel de mentor exercido pelo pai nos bastidores. "Ele sempre trabalhou nos bastidores, nunca no palanque. Era a pessoa que dava os conselhos, o intelectual que trazia a solução. Aqui, ele gostava de ter embates intelectuais, fosse por arte, literatura ou escrita; ele sempre foi muito grandioso", recordou.

Segundo o filho do jornalista, a família frequentou o espaço por cerca de 28 anos, entre almoços e transmissões de futebol. "Ter essa praça aqui é uma forma de manter esse legado e deixar explícito que o plano continua", declarou, emocionado.

Do texto à estratégia

Paulo Pestana construiu uma trajetória sólida no jornalismo de Brasília, destacando-se como editor e cronista. Sua habilidade com as palavras o levou para o marketing político, onde se tornou o estrategista central das campanhas de Ibaneis Rocha.

Conhecido pela capacidade de traduzir a identidade dos candidatos para o eleitorado, Pestana mantinha trânsito livre entre os meios de comunicação e as instâncias de poder, sempre preservando a conexão com a vida comunitária do Lago Norte e da Quituart.