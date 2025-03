Ibaneis homenageia Paulo Pestana um ano após sua morte

17/03/2024 Crédito: Luis Nova/CB. Missa do 7o dia do Jornalista, Paulo Pestana - (crédito: Luis Nova/CB)

Quase um ano após a morte do jornalista e cronista Paulo Pestana, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fez uma postagem nas redes sociais em homenagem ao amigo e ex-conselheiro político. "Quase um ano que você se foi, meu amigo Paulo Pestana", disse o chefe do executivo. Pestana faleceu em 11 de março do ano passado e deixou um importante legado na imprensa e na política brasiliense.

Na época de sua morte, o governador lamentou o falecimento do amigo. "Uma perda muito grande. Um excelente articulador, profissional excepcional. Perco um dos meus principais mentores políticos", disse. Paulo Pestana teve papel essencial na campanha de Ibaneis Rocha ao governo do DF nas campanhas em 2018 e em sua reeleição em 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ibaneis também esteve presente na missa de sétimo dia e destacou a importância de Pestana em sua trajetória. "Paulo Pestana foi uma luz importante para que eu chegasse ao governo da minha cidade nessas duas últimas eleições. Era um profissional competente e um amigo leal que esteve sempre ao meu lado, principalmente nos momentos difíceis. Vai fazer muita falta"", declarou na ocasião.





























Cronista do Correio Braziliense, Pestana escreveu até o dia anterior ao seu falecimento. Com uma trajetória que passou por veículos como Rádio Nacional, Rede Globo e O Estado de S. Paulo, ele se tornou uma das vozes mais reconhecidas da crônica jornalística da capital.

O corpo do jornalista foi velado no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e cremado no Crematório de Valparaíso. Paulo Pestana deixou esposa, dois filhos e dois netos, além de um legado profissional marcado pelo compromisso com a informação e pela influência nos bastidores da política brasiliense.