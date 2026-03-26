Brasília recebe em abril evento de conscientização sobre autismo

O Congresso terá três dias de duração, com diversos palestrantes - (crédito: | Divulgação: Brasília TEAMA)

Entre os dias 8 e 10 de abril, Brasília receberá a edição federal do Teama - Congresso de Autismo. O evento vai reunir especialistas, profissionais da saúde e da educação, operadores do direito e famílias. O objetivo é discutir políticas públicas, inclusão e acesso a direitos para pessoas autistas no Brasil com base em evidências científicas e experiências das pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla.

Ao ocupar o Museu Nacional da República, espaço dedicado à memória, à cultura e ao pensamento crítico, o evento desloca o debate sobre o autismo para o centro simbólico e institucional do país, reforçando a necessidade de que o tema esteja presente na agenda pública nacional.

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O Rio Teama é uma plataforma nacional de formação, debate e incidência social sobre o autismo cuja programação inclui palestras, mesas temáticas e debates interdisciplinares. Ao longo de sua trajetória, o encontro tem promovido a aproximação entre ciência, políticas públicas e experiências familiares, ampliando o acesso à informação qualificada e contribuindo para o amadurecimento do debate público sobre o tema.

Segundo dados recentes do IBGE, o Brasil tem cerca de 2,4 milhões de pessoas autistas, número que evidencia a dimensão social do tema e a necessidade de ampliar espaços qualificados de debate, formação e construção de políticas públicas.