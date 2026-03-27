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GDF pede empréstimo de R$ 4 bilhões ao FGC para socorro ao BRB

O governador Ibaneis Rocha enviou uma carta à instituição oferecendo, como garantias, imóveis e participações acionárias de algumas empresas públicas do DF

GDF pede empréstimo de R$ 4 bilhões ao FGC para socorro ao BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
GDF pede empréstimo de R$ 4 bilhões ao FGC para socorro ao BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) enviou uma carta ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) solicitando um empréstimo de R$ 4 bilhões para auxiliar na capitalização do Banco de Brasília (BRB). O documento foi assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e enviado na terça-feira (24/3). 

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O empréstimo foi solicitado, entre outros parâmetros, com base na operação de suporte financeiro de natureza estrutural, tem carência de 1 ano e 6 meses e pagamentos semestrais. Como garantias, foram dadas participações acionárias das empresas públicas do Distrito Federal (Caesb, BRB, CEB) e imóveis, conforme a lei aprovada na Câmara Legislativa do DF.

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Para auxiliar na análise do FGC, o GDF prepara um plano de negócios, plano de capital, diagnóstico de necessidades (drivers) e medidas internas em curso (capital, funding, liquidez, redução de risco), proposta de garantias e mapa de elegibilidade/ônus de ativos, e uma minuta de cronograma de implementação e governança de monitoramento. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Ana Carolina Alves e Mila Ferreira
postado em 27/03/2026 15:47
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