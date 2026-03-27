Ex-piloto Pedro Turra tem o sétimo pedido de liberdade negado

O ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso continuará preso após nova decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), divulgada nesta sexta-feira (27/3). Pedro Turra é acusado de matar Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que foi brutalmente agredido em 26 de janeiro, após a saída de uma festa em Vicente Pires. A vítima morreu em 7 de fevereiro em decorrência das agressões.

A decisão foi assinada pelo ministro Messod Azulay Neto. Na nova tentativa, a defesa questionou a legalidade da prisão preventiva, argumentando que a medida seria desproporcional e violaria garantias do devido processo legal.

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Os advogados também destacaram que o acusado possui condições pessoais favoráveis, como ser réu primário, ter residência fixa e exercer atividade lícita. Com base nesses pontos, pediram a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares.

Ao analisar o caso, o relator entendeu que não há irregularidades na decisão que manteve Turra preso. Segundo o ministro, a prisão preventiva segue justificada pela necessidade de preservar a ordem pública e garantir o andamento da instrução criminal. Este é o sétimo pedido de habeas corpus negado pela Justiça.

O ex-piloto foi denunciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e está preso desde 30 de janeiro. Em fevereiro, Pedro foi transferido para o Pavilhão de Segurança Máxima do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

A reportagem tentou contato com a defesa do ex-piloto, mas não obteve retorno até a última atualização desta publicação.