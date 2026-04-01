Sexta-feira Santa terá alterações no trânsito

Em função de eventos religiosos que serão promovidos na sexta-feira (3), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará intervenções em vias do Guará, Paranoá, Planaltina, Sobradinho II e Taguatinga.

Confira as principais alterações no trânsito:

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Morro da Capelinha em Planaltina

Devido à tradicional encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha, em Planaltina, as equipes de fiscalização do Detran-DF e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) atuarão nas imediações do local para organizar o trânsito e garantir a segurança viária.

A partir das 5h, os agentes de trânsito estarão nos dois acessos ao Morro da Capelinha, pela DF-230, para controlar o tráfego e orientar o público. O primeiro acesso será exclusivo para veículos da produção do evento e para pedestres, que contarão com rota própria.

No segundo acesso ao morro, haverá uma rota destinada aos veículos de emergência e outra para os demais veículos. No local, equipes do Detran-DF vão orientar os condutores a seguirem para um dos três locais de estacionamento — o público geral, o destinado a ônibus e táxis e o reservado às pessoas com deficiência e idosos. Painéis eletrônicos de mensagens também serão utilizados para orientar os motoristas.

As equipes atuarão na sinalização das vias internas do Morro da Capelinha, na organização dos estacionamentos e na fiscalização, para garantir a segurança dos pedestres, coibir infrações e dar fluidez ao trânsito. A ação terá apoio do helicóptero Sentinela, que fará o monitoramento das condições do tráfego, e a operação seguirá até o encerramento do evento, previsto para as 22h.

Guará II

Na sexta-feira, para a Via-Sacra da Paróquia Maria Imaculada, no Guará II, a partir das 8h30, o Detran-DF fará o fechamento da Avenida Central, na altura da 4ª Delegacia de Polícia, no trecho entre o Residencial Santorini e o Edifício Saint Etienne.

Às 9h, o público sairá da Paróquia Maria Imaculada, na EQ 15/17, e acessará a Avenida Central até a altura do Ed. Verano, na QI 27, encerrando a caminhada ao lado do Condomínio Sargento Wolf. Durante o evento, equipes do Detran-DF atuarão na região para garantir a segurança e fluidez do trânsito. A previsão é que as interdições viárias ocorram até as 12h30.

Procissão do Cristo Morto

Ainda no Guará II, a partir das 19h, será realizada a Procissão do Cristo Morto. Os fiéis partirão da Paróquia Maria Imaculada, seguirão pelo Conjunto O da QE 17 e acessarão a Avenida Central até a 4ª Delegacia de Polícia, encerrando o trajeto na paróquia. Durante o percurso, agentes do Detran-DF farão as intervenções viárias necessárias para o deslocamento do público. A previsão é que a procissão seja concluída às 21h.

Paranoá

Em razão da Via-Sacra do Paranoá, o Detran-DF e a Polícia Militar (PMDF) farão intervenções no trânsito da Avenida Paranoá. A partir das 15h, o público começará a se concentrar nas proximidades da Caesb, próximo ao Terminal Rodoviário. Em seguida, os participantes sairão em caminhada pela Avenida Paranoá até a quadra coberta, nas imediações da Administração Regional do Paranoá.

O público seguirá no sentido da via, enquanto o veículo de apoio (trio elétrico) trafegará pela pista oposta, em sentido contrário. Ao longo do percurso, haverá bloqueios necessários para a travessia dos participantes, garantindo a segurança viária.

Taguatinga

Na sexta-feira, em Taguatinga, a Via-Sacra será entre o Centro de Convivência Bernardo Sayão, na EQNM 36/38, e a Paróquia Imaculada Conceição, na EQNM 38/40. A concentração do público começa às 18h.

O percurso abrange a via principal do Setor M Norte. Durante o trajeto, agentes do Detran-DF farão as intervenções necessárias para o deslocamento dos participantes, garantindo a segurança viária e a fluidez do tráfego na região.

Sobradinho

Em Sobradinho II, a Via-Sacra São José começa às 15h. O evento ocorrerá entre o estacionamento do Restaurante Comunitário e a Paróquia São José Esposo de Maria, na AR 05 Área Especial 02 s/nº. As equipes do Detran-DF vão acompanhar a procissão. Durante o trajeto, haverá intervenções pontuais no trânsito para garantir a segurança dos participantes do evento.