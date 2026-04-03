Confira onde passar o feriado no Lago Oeste, em contato com a natureza

Aqueles que desejam aproveitar o feriado da Semana Santa para se distanciar do ritmo acelerado e do barulho da capital podem encontrar refúgio em diferentes locais no Lago Oeste, área marcada pela exuberância do Cerrado. Na região, há opções de hospedagem em contato com a natureza, passeios rurais, balanço ao ar livre, tiro com arco e aproveitar a gastronomia mineira.

Para quem tem interesse em contemplar a natureza e experienciar uma aventura, o BalanCéu do Recanto de Maria Flor é uma boa escolha. Trata-se de um grande balanço localizado na borda da Chapada da Contagem. Do brinquedo, é possível admirar a vista enquanto se diverte. O lugar também conta com lanche e redes, onde o público pode descansar e aproveitar a tranquilidade do ambiente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nínive Rossi, 25 anos, usou o balanço três vezes. Ela conta que gosta de atividades com adrenalina, como pular de paraquedas. "Balançar em cima daquele abismo dá um friozinho na barriga gostoso", diz. "É bom saber que estou segura e que posso sentir uma sensação completamente diferente. Parece que estou voando". Durante o feriado, o local estará aberto todos os dias no período da tarde. Interessados devem fazer a reserva no site https://balanceu.com.br/.









O Sítio Titara é outro lugar para estar em contato direto com as belezas naturais do Cerrado. Aberto todos os dias, oferece passeios a cavalo, pescaria, comida mineira de fazenda e hospedagem em meio à natureza. Durante o feriado, há disponibilidade no bangalô da cachoeira. Com paredes de vidro, a acomodação tem vista para as árvores e para a água. Também há diferentes pacotes de day use, que podem incluir café da manhã, almoço, trilhas, acesso à cachoeira, redário, parquinho infantil e piquenique ao ar livre. Para quem gosta de uma experiência mais imersiva é possível acampar no sítio.

Leia também: Parques espalhados pelo DF são espaço de bem-estar e qualidade de vida

A influenciadora Angélica Moraes, 27 anos, conta que conheceu o espaço por meio da mãe dela que viu um anúncio nas redes sociais. Frequentadora há cerca de três anos, o que ela mais gosta é a possibilidade de se conectar com a natureza e dar um mergulho na cachoeira, uma de suas paixões. "Por trabalhar com a internet, acho maravilhoso poder ir para um lugar onde posso deixar a minha mente silenciosa", afirma. Interessados podem encontrar mais detalhes no Instagram @sitiotitara.

Outra alternativa é o clube Artemis Arco e Flecha, que estará aberto na sexta, o dia inteiro, e no sábado pela manhã. No local, é possível ter o primeiro contato com o tiro com arco sem a necessidade de experiência prévia ou de equipamentos próprios. Com disponibilidade de arco recurvo, usado em competições olímpicas, e de arco composto, quem já está familiarizado com a modalidade também pode aproveitar o espaço para treinar.

O clube conta com infraestrutura para as modalidades indoor, disputada em ambientes fechados com distância fixa de 18 metros, e outdoor, disputada em campos abertos e planos a uma distância tanto de 50 quanto de 70 metros. Localizado em um amplo terreno, com área verde e tranquilidade, há um chalé para quem tem interesse em se afastar do centro urbano da capital. Interessados podem encontrar mais informações e entrar em contato com os donos no perfil do Instagram @artemisarcoeflecha.

Leia também: Lazer longe do concreto: conheça opções de turismo rural no DF

Já na Trilha do Calango, também localizada na borda da Chapada da Contagem, é possível se hospedar em um dos quartos, chalés e cabanas construídos em meio a natureza. Aos que querem descansar e ter mais privacidade, em cada uma das hospedagens há uma piscina privativa. O espaço conta com mirantes com vista panorâmica para a Área de Proteção Ambiental de Cafuringa, de onde os visitantes podem admirar a paisagem. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @trilhadocalango.

Além de opções para repouso, os hóspedes têm a oportunidade de desfrutar das trilhas ecológicas interpretativas, percursos planejados que utilizam placas para educar visitantes sobre fauna, flora, ecologia e cultura local. Durante o percurso, as pessoas são convidadas a conhecer diferentes espécies frutíferas nativas.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado



