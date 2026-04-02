Chocolate: conheça os benefícios do doce para a saúde física e mental

O chocolate não é um vilão, mas também não é um alimento inocente (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O chocolate desperta paixões, dúvidas e até certa culpa, principalmente em períodos de maior consumo, como a Páscoa. Isso porque, ao mesmo tempo em que é associado a momentos de prazer, celebração e bem-estar, ele também levanta questionamentos sobre seus impactos na saúde e no equilíbrio da alimentação.

Segundo o Dr. Rennan Bertoldi, nutrólogo, PhD em Cardiologia e professor da UniSul/Inspirali, ecossistema que atua na gestão de 15 escolas médicas em diversas regiões do Brasil, o chocolate não é um vilão, mas também não é um alimento inocente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A parte positiva vem do cacau, que possui substâncias que podem trazer benefícios ao organismo. Já a parte menos favorável está na quantidade de açúcar e gordura presente na maioria dos chocolates que consumimos no dia a dia, afirma.

Benefícios do chocolate para a saúde

Os chocolates com maior concentração de cacau como o amargo podem trazer alguns benefícios à saúde quando consumidos com moderação. “Quando falamos de chocolates com maior teor de cacau, eles podem contribuir para a saúde do coração, ajudar na circulação e ter ação antioxidante, auxiliando em processos inflamatórios no organismo”, explica o médico.

Além disso, o doce pode contribuir para o corpo utilizar melhor a insulina, o que é importante para o controle do açúcar no sangue. “Existem também uma possível melhora da sensibilidade à insulina e efeitos discretos no colesterol. Além disso, alguns estudos sugerem impacto positivo na função cerebral e até na cognição, principalmente quando consumido com moderação”, acrescenta.

Componentes do chocolate benéficos

Os benefícios do chocolate ocorrem porque o cacau é rico em compostos naturais chamados flavonoides. “São compostos que ajudam na circulação, têm ação antioxidante e participam de processos importantes no organismo. Além disso, o cacau possui pequenas quantidades de cafeína, teobromina e minerais como magnésio, que também contribuem para esses efeitos. Mas é importante lembrar: com isso, o chocolate também pode trazer açúcar e gordura saturada, que, em excesso, têm efeitos negativos na saúde”, afirma o Dr. Rennan Bertoldi.

Prazer proporcionado pelo chocolate

A sensação de prazer ao comer chocolate é uma questão psicológica e, também, tem relação com uma substância. “Existe um componente emocional (hedônico), já que muitas pessoas associam o chocolate a momentos de prazer, conforto ou recompensa. Mas também há um efeito biológico real”, explica o médico.

Segundo ele, quando você come chocolate, o cérebro libera substâncias como dopamina e serotonina, que estão relacionadas à sensação de prazer, bem-estar e recompensa. “Além disso, a mistura de açúcar e gordura torna o alimento muito palatável, o que intensifica essa sensação e faz com que a gente queira repetir a experiência”, acrescenta.

Vantagens para a saúde mental

O chocolate pode oferecer benefícios para a saúde mental, mas de forma limitada. “Os compostos do cacau podem melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e influenciar positivamente o humor. Algumas pessoas relatam sensação de bem-estar após consumir chocolate, e isso tem respaldo tanto biológico quanto comportamental”, explica o Dr. Rennan Bertoldi.

Conforme o médico, o doce pode influenciar positivamente o bem-estar mental por causa de um componente específico: o triptofano. “O chocolate também é rico no aminoácido triptofano, precursor do neurotransmissor serotonina, o que pode facilitar a sua síntese e gerar, em médio a longo prazo, auxílio no tratamento de problemas psíquicos e cognitivos”, diz.

Ele também alerta que o chocolate não é um tratamento para problemas como ansiedade ou depressão. O alimento pode contribuir de forma complementar, mas não substitui acompanhamento médico, psicológico ou outros cuidados necessários para a saúde mental.

Cuidado com o excesso de chocolate

Apesar dos benefícios para a saúde, é importante ficar atento, pois o consumo em excesso pode ser prejudicial. “O excesso de chocolate, especialmente os mais ricos em açúcar refinado, pode levar ao ganho de peso, aumento do açúcar no sangue, alterações no colesterol e maior risco de doenças metabólicas ao longo do tempo. O problema não está no consumo eventual, mas na frequência e na quantidade. Pequenos excessos repetidos ao longo dos dias acabam se acumulando”, alerta o médico.

Segundo ele, não há uma quantidade universal de chocolate que seja ideal para todas as pessoas, já que cada organismo tem necessidades diferentes. “Mas pequenas quantidades diárias (cerca de 30 gramas), quando inseridas em uma alimentação equilibrada, são sugeridas e podem ser benéficas. A ideia não é proibir, mas também não transformar o chocolate em algo frequente em grandes quantidades”, ressalta.

O chocolate branco é mais calórico e não tem os compostos que fazem o chocolate amargo ser interessante para a saúde (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock)

Melhor tipo de chocolate para a saúde

De modo geral, chocolates com maior teor de cacau como os mais amargos tendem a ser mais interessantes do ponto de vista nutricional. “Chocolates mais amargos costumam ter menos açúcar refinado e mais das substâncias benéficas. Mas isso não significa que todos precisam consumir apenas chocolate amargo. O mais importante é o equilíbrio dentro do contexto da alimentação como um todo”, explica o médico.

O chocolate branco, por sua vez, não oferece benefícios para a saúde. “O chocolate branco não possui cacau na composição, que traz benefícios. Ele é feito basicamente de manteiga de cacau, açúcar e leite. Ou seja, é mais calórico e não tem os compostos que fazem o chocolate amargo ser interessante para a saúde”, diz o Dr. Rennan Bertoldi.

Além disso, ele ressalta que não vale a pena trocar um chocolate que você realmente gosta por versões chamadas de fit apenas por parecerem mais saudáveis. “Inclusive, é importante ter cuidado: muitos desses produtos têm menos açúcar, mas mais gordura saturada, podendo ser até mais calóricos que os chocolates tradicionais”, alerta.

Chocolate não vicia

Diferentemente da crença popular, o chocolate não causa dependência química no mesmo nível que drogas, ou seja, não provoca um vício físico com abstinência, mas pode, conforme o médico, gerar um comportamento de repetição. “Isso acontece porque ele ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer. Com o tempo, algumas pessoas passam a buscar o chocolate como uma forma de recompensa ou conforto, o que pode criar uma relação mais compulsiva com o alimento”, ressalta.

Chocolate liberado para a Páscoa

Para finalizar, o Dr. Rennan Bertoldi destaca um ponto importante: não há problema nenhum em comer chocolate na Páscoa, pois a data não é sobre o chocolate em si. A Páscoa envolve momentos em família, encontros, cultura e memória afetiva. E isso também faz parte de uma vida saudável. Um dia isolado não define sua saúde. O que realmente importa é o que você faz na maior parte do tempo. Na Páscoa, aproveite o chocolate, o momento e as pessoas ao seu redor, afirma.