BRB vai finalizar plano de capitalização em 30 de maio

O plano de capitalização do Banco de Brasília (BRB) será finalizado no dia 30 de maio. O plano consiste em uma série de ações para recompor o patrimônio do banco após os prejuízos gerados pelas negociações de ativos como Banco Master.

A informação foi divulgada pelo banco por meio de nota de esclarecimento publicada na noite de quinta-feira (2/4), mas já tinha sido adiantada pelo presidente Nelson de Souza ao Correio na última segunda-feira (30/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O acionista controlador já possui medidas estruturadas de capital, com previsão de conclusão até o final de maio", disse a nota, referindo-se ao GDF, acionista majoritário do BRB. "O banco segue operando normalmente, com segurança, liquidez e compromisso com os seus clientes", garantiu a instituição.

A Lei nº 7845/2026, sancionada pelo GDF no último dia 10 de março, contém medidas para a capitalização do banco, entre elas, a disponibilidade de nove terrenos públicos como garantia para possíveis empréstimos tomados pelo BRB com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A validade da lei chegou a ser suspensa por meio de liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A liminar, entretanto, foi derrubada logo depois.

"A situação do BRB só não está resolvida por conta da insegurança jurídica que se criou sobre a lei distrital de capitalização do banco. Não fosse isso, estaria tudo sanado em abril", disse o presidente Nelson ao Correio.