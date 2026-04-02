BRB se pronuncia sobre rebaixamento sofrido pela Moody’s Local

O Banco Regional de Brasília BRB) se pronunciou sobre o rebaixamento de sua nota de crédito pela Moody’s Local. Nesta quarta-feira (2/4), a agência de classificação de risco reduziu o rating do BRB de BBB- para CCC+, classificação considerada de alto risco. Horas depois, o banco divulgou uma nota oficial por meio das redes sociais para prestar esclarecimentos.
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De acordo com o comunicado, a revisão do rating pela Moody’s Local Brasil reflete “um momento específico da instituição, relacionado ao processo de capitalização em andamento e à atualização das demonstrações financeiras”.
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O banco afirmou ainda que se trata de um cenário transitório e destacou que o acionista controlador, o Governo do Distrito Federal (GDF), já estruturou medidas de reforço de capital, com previsão de implementação até o fim de maio. Por fim, ressaltou que o BRB segue operando normalmente e com segurança.
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Há duas semanas, o banco também foi rebaixado pela S&P Global, agência de análise financeira e classificação de risco, que reduziu a nota da instituição de “brBB” para “brB-”, diante de incertezas sobre sua capacidade de capitalização.
Na ocasião, o presidente do BRB, Nelson de Souza, também procurou minimizar o movimento e afirmou que o cenário refletia uma percepção conjuntural. “Considerando o momento em que estamos vivendo, é natural que haja uma avaliação mais negativa. Isso não impede o banco de operar normalmente. Estamos cumprindo todas as nossas obrigações com os clientes”, disse.
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