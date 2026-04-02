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BRB se pronuncia sobre rebaixamento sofrido pela Moody’s Local

Banco atribui rebaixamento a momento pontual ligado à capitalização e diz que cenário é transitório

Economistas apontam falhas de governança, mas reiteram a necessidade de manter a solvência do banco - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Economistas apontam falhas de governança, mas reiteram a necessidade de manter a solvência do banco - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Banco Regional de Brasília BRB) se pronunciou sobre o rebaixamento de sua nota de crédito pela Moody’s Local. Nesta quarta-feira (2/4), a agência de classificação de risco reduziu o rating do BRB de BBB- para CCC+, classificação considerada de alto risco. Horas depois, o banco divulgou uma nota oficial por meio das redes sociais para prestar esclarecimentos.

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De acordo com o comunicado, a revisão do rating pela Moody’s Local Brasil reflete “um momento específico da instituição, relacionado ao processo de capitalização em andamento e à atualização das demonstrações financeiras”. 

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O banco afirmou ainda que se trata de um cenário transitório e destacou que o acionista controlador, o Governo do Distrito Federal (GDF), já estruturou medidas de reforço de capital, com previsão de implementação até o fim de maio. Por fim, ressaltou que o BRB segue operando normalmente e com segurança.

Há duas semanas, o banco também foi  rebaixado pela S&P Global, agência de análise financeira e classificação de risco, que reduziu a nota da instituição de “brBB” para “brB-”, diante de incertezas sobre sua capacidade de capitalização.

Na ocasião, o presidente do BRB, Nelson de Souza, também procurou minimizar o movimento e afirmou que o cenário refletia uma percepção conjuntural. “Considerando o momento em que estamos vivendo, é natural que haja uma avaliação mais negativa. Isso não impede o banco de operar normalmente. Estamos cumprindo todas as nossas obrigações com os clientes”, disse.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 02/04/2026 19:52
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