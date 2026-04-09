Hemocentro prorroga prazo para cadastro de pacientes com doença falciforme

Carteirinha é uma aliada no cuidado, especialmente em situações de urgência e emergência - (crédito: Foto: Divulgação/Hemocentro)

Por Ana Carolina Alli* — A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) prorrogou o prazo para cadastro de pacientes com doença falciforme atendidos pela rede pública de saúde do Distrito Federal. É possível obter a carteirinha de identificação até 15 de abril. Para solicitá-la, é necessário preencher um formulário eletrônico.

Os dados informados serão utilizados na confecção do documento, com entrega prevista para o segundo semestre. A expectativa é ampliar de forma significativa o número de beneficiados: cerca de 50 carteirinhas foram entregues em 2025, e, neste ano, a meta é ultrapassar mil pacientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa é em parceria com a Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme (Abradfal). A ideia é aumentar o alcance da ação e possibilitar que mais pessoas sejam contempladas.

Atendimento

A carteirinha tem o objetivo de facilitar o cuidado, especialmente em situações de urgência e emergência, ao garantir que a condição do paciente seja identificada rapidamente. Isso contribui para decisões mais rápidas, seguras e adequadas por parte das equipes de saúde.

Na nova versão do documento, há diretrizes específicas de classificação de risco para pessoas com doença falciforme e um QR code que dá acesso a uma área exclusiva no site da FHB. Nesse ambiente digital, ficam disponíveis protocolos de urgência, manual de classificação de risco, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e outros materiais técnicos de apoio.

Doença falciforme

A doença falciforme é uma das condições genéticas hereditárias mais comuns no Brasil. Ela ocorre devido a uma alteração na hemoglobina, proteína responsável por transportar oxigênio no sangue, fazendo com que as hemácias assumam formato de foice ou de lua minguante. Por esse motivo, é classificada como uma hemoglobinopatia.

Pessoas com doença falciforme podem apresentar anemia, crises de dor e maior suscetibilidade a infecções, além do risco de complicações graves, como acidente vascular cerebral (AVC).

Carteirinha de identificação em saúde

Quem pode solicitar: pessoas com doença falciforme acompanhadas pela rede pública de saúde do DF ou seus responsáveis

Como solicitar: preenchimento de formulário eletrônico, disponível aqui.

Prazo: até o dia 15 deste mês

Entrega: prevista para o segundo semestre.

Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso

Com informações da Agência Brasília