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TST afasta servidor investigado por importunação sexual contra adolescente

Decisão foi tomada após denúncia recebida pela Ouvidoria e informações da DPCA sobre caso envolvendo adolescente. O TST também instaurou processo disciplinar e teve o porte de arma suspenso

TST afasta servidor investigado por importunação sexual contra adolescente - (crédito: Reprodução/Agência Brasil)
TST afasta servidor investigado por importunação sexual contra adolescente - (crédito: Reprodução/Agência Brasil)

A presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou, na noite desta quarta-feira (8/4), o afastamento do servidor Elmer Catarino Fraga, investigado por suspeita de importunação sexual contra uma adolescente, e instaurou processo administrativo disciplinar para apurar o caso.

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A medida foi adotada após a Ouvidoria do tribunal receber, no mesmo dia, denúncia com relatos de condutas atribuídas ao servidor em atividades externas à instituição.

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A abertura do processo também se baseia em informações repassadas à Corte pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), responsável pelo inquérito que investiga a prática do crime de importunação sexual.

Com a decisão, foram suspensos o acesso do servidor às dependências físicas e aos sistemas corporativos da instituição. O TST também determinou a suspensão do porte de arma de fogo concedido a ele.

Em nota, o Tribunal Superior do Trabalho reforçou o compromisso com o combate a quaisquer formas de assédio e desrespeito à integridade física e psicológica de crianças e adolescentes, além de reiterar a promoção de ambientes seguros e saudáveis para todas as pessoas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 09/04/2026 15:56
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