Ex-ministro de Bolsonaro compõe defesa de Vorcaro

O ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten passou a integrar a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Conforme apurou o Correio, a atuação ocorre por meio da empresa WF Comunicação, de Wajngarten.
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De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, documentos encaminhados pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado do Senado apontam que a empresa recebeu ao menos R$ 3,8 milhões do Banco Master em 2025.
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Ao Correio, Fabio Wajngarten afirmou que conheceu Vorcaro no primeiro semestre de 2025, por intermédio dos advogados do empresário. Segundo ele, desde então, passou a fazer parte da equipe de defesa, na qual permanece até o momento.
O ex-secretário também destacou que o contrato firmado tem cláusulas de confidencialidade, o que impede a divulgação de detalhes. Ele acrescentou ainda que não ocupa cargo público há mais de cinco anos e, portanto, não se considera mais uma pessoa politicamente exposta.
Nota de Fabio Wajngarten na íntegra
Fui apresentado ao Daniel no primeiro semestre de 2025 por meio dos advogados dele, passando a integrar a equipe de defesa dele, da qual faço parte até o presente momento.
O contrato tem cláusulas de confidencialidade razão pela qual não pode ser publicizado.
Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que sai de qualquer cargo público há mais de 5 anos.
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