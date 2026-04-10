PCDF prende dono de imobiliária por golpe em idosos

Operação foi realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência - (crédito: Reprodução: Polícia Civil )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o proprietário de uma imobiliária, de 50 anos, investigado por aplicar golpes em pessoas idosas. A ação ocorreu durante a segunda fase da Operação Cautio, deflagrada pela equipe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

As investigações apontam que o autor utilizava a empresa Ciclo Negócios Imobiliários como fachada para praticar crimes de apropriação indébita. O esquema consistia em reter indevidamente os valores de garantia (caução) depositados pelos clientes. Até o momento, a Decrin já comprovou 13 crimes de apropriação indébita cometidos pelo investigado.

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De acordo com informações da PCDF, o caso começou a ser apurado em dezembro de 2025, após o registro de ocorrência por um homem, de 69 anos, e uma mulher, de 84 anos. Em fase anterior da operação, realizada em março deste ano, foram apreendidos computadores, celulares e pastas com contratos firmados com idosos.

Além da prisão, a Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias do autor para garantir o ressarcimento às vítimas. O investigado poderá responder pelo crime de apropriação indébita com causa de aumento de pena, uma vez que o delito foi praticado em razão do ofício. Se condenado, a pena pode ser agravada em um terço.

A PCDF solicita que outras pessoas lesadas pelo proprietário procurem a delegacia especializada para registrar a ocorrência. Confira os locais: