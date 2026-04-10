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Queda de avião de pequeno porte deixa dois feridos em Trindade (GO)

Pessoas que estavam próximas retiraram as vítimas após princípio de incêndio; uma delas, de 70 anos, foi levada de helicóptero ao hospital

Queda de avião de pequeno porte deixa dois feridos em área rural de Trindade - (crédito: Material cedido para o Correio)
Queda de avião de pequeno porte deixa dois feridos em área rural de Trindade - (crédito: Material cedido para o Correio)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na manhã desta sexta-feira (10/4) para atender à queda de uma aeronave de pequeno porte em uma área rural nas proximidades de Trindade (GO), na região da Rua M-18, ao lado da Faculdade IF.

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De acordo com as primeiras informações, duas pessoas estavam a bordo. Após a queda, houve um princípio de incêndio. Populares que estavam em uma chácara próxima conseguiram retirar os ocupantes antes da chegada das equipes de emergência.

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Os agentes do CBMGO atuaram no atendimento às vítimas e adotaram as medidas necessárias para o controle da situação e a segurança da área.

As duas vítimas são do sexo masculino. Uma delas, de 70 anos, foi transportada de helicóptero para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde das vítimas e a dinâmica do ocorrido.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 10/04/2026 12:52 / atualizado em 10/04/2026 13:06
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