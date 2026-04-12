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Preso é levado ao hospital após briga com detento na Papuda

Agressão ocorreu dentro de uma cela, na ala LGBTQIA+ da PDF II. Vítima foi encaminhada ao hospital pelos bombeiros

Penitenciária do Distrito Federal II, no Complexo Penitenciário da Papuda - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Penitenciária do Distrito Federal II, no Complexo Penitenciário da Papuda - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um detento lotado na Penitenciária do Distrito Federal II, no Complexo Penitenciário da Papuda (PDF II), foi encaminhado ao hospital inconsciente após se envolver em uma briga dentro da cela com outro detento. O fato ocorreu na tarde deste domingo (12/4). 

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Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), os dois custodiados dividem uma cela na ala LGBTQIA+ da PDF II. De acordo com a pasta, os policiais penais agiram imediatamente e encontraram um dos presos desacordado. Os agentes iniciaram as manobras de reanimação e acionaram o Corpo de Bombeiros.

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Os militares, ao chegaram ao local, solicitaram o apoio de um helicóptero devido à complexidade do estado de saúde, mas o custodiado foi levado de ambulância à unidade de saúde. As equipes de socorro estabilizaram a vítima e a encaminharam ao hospital para atendimento especializado sob escolta policial.

As providências policiais estão sendo adotadas em relação aos fatos e aos envolvidos.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/04/2026 19:41 / atualizado em 12/04/2026 20:06
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