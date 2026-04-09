Na lista da Interpol, envolvido na morte de empresário do DF é preso na Colômbia

A Polícia Nacional da Colômbia anunciou, nesta quinta-feira (9/4), a prisão de Brahyam Angulo Rendón, um dos envolvidos no assassinato do empresário Carlos Augusto Medeiros, 36 anos, baleado em Taguatinga Norte, em setembro do ano passado.
A divulgação foi feita pelo general William Oswaldo Rincón Zambrano, diretor-geral da Polícia Nacional da Colômbia, nas redes sociais. Na própria conta, ele escreveu: “Em Medellín, desferimos um golpe decisivo contra a criminalidade internacional. Realizamos a detenção de Brahyam Angulo Rendón, que possuía Notificação Vermelha da Interpol e era procurado pelas autoridades do Brasil pelo crime de homicídio qualificado”.
Ainda de acordo com o general, Brahyam é apontado como responsável por planejar e comandar homicídios seletivos, especialmente em Brasília. “Com esse resultado, reafirmamos que a Colômbia não é refúgio para criminosos. Seguimos trabalhando com agências de todo o mundo para que nenhum crime fique impune”, finalizou.
Além de Brahyam, está preso — também pelo assassinato de Carlos — Johny Alexander Saldarriaga Guapache, detido pelos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), responsável pela condução do caso. O terceiro suspeito, Bryan Danilo Moreno, segue foragido.
Em março, o Correio revelou a engrenagem criminosa executada por colombianos do DF, que envolve uma onda de assassinatos, agiotagem e ameaças. À época, a polícia colombiana se posicionou e confirmou a atuação de colombianos em negócios criminosos no Brasil.