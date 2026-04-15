Quarta amanhece ensolarada e com expectativa de aumento na temperatura no DF

Por João Pedro Zamora*—Bom dia! A quarta-feira chegou com uma manhã de céu aberto e ensolarado. A expectativa é de um clima fresco, com poucas nuvens e uma baixa probabilidade de precipitação. Contudo, caso ocorram, as chuvas tendem a ser fracas e restritas a áreas específicas.

A umidade tende a ficar entre uma máxima de 95%, atingida na parte da manhã, e uma taxa mínima de 55%, a qual o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) considera razoável. Todavia, o órgão alerta que os níveis de umidade devem diminuir conforme o fim de semana se aproxima. Apesar disso, nenhum alerta foi emitido.

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A menor temperatura registrada nesta quarta (15/4) foi no Itapoã, sendo a mínima de 17º. A máxima está estimada para 27º e deve ser atingida no período da tarde. "Existe a possibilidade de um aumento nos próximos dias, podendo chegar a 30º no domingo. Porém, esse aumento é temporário. Conforme o inverno se aproxima, as temperaturas vão cair gradativamente", comenta Wendell Fialho, meteorologista do Inmet.

Coloque uma roupa confortável e aproveite! O dia está convidativo e belo, mas talvez seja uma boa ideia deixar o guarda-chuva pronto para qualquer situação inesperada!

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel