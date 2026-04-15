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Atropelamento

Mulher é atropelada na Asa Norte e acaba com fratura na perna

Mulher é socorrida após acidente, à noite, na região da UnB; via precisou ser interditada e caso ficou sob responsabilidade da PMDF

Vítima sofreu o acidente nas proximidades da UnB - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Divulgação)
Vítima sofreu o acidente nas proximidades da UnB - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada na noite desta terça-feira (14/4), na Asa Norte. O acidente ocorreu por volta das 22h14, nas proximidades da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília (UnB), na SGAN 607. O acidente mobilizou equipes de resgate e causou impacto entre quem passava pela região naquele horário.

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Ao chegarem ao local, os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram a vítima caída na via, com a perna esquerda fraturada e com machucados pelo corpo. A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no asfalto, seguindo os protocolos para casos de trauma, e foi encaminhada consciente e orientada a uma unidade hospitalar. O condutor do carro envolvido, um Fiat Mobi de cor preta, permaneceu no local durante toda a ocorrência e não sofreu ferimentos.

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Para viabilizar o socorro, a via precisou ser temporariamente interditada, o que afetou o fluxo de veículos na região. Duas viaturas do CBMDF atuaram no atendimento. Após o resgate, a área foi deixada sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.

*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 15/04/2026 10:50
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