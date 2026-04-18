Chacina: Leitura da sentença da maior chacina do DF começa sob forte comoção

O presidente do Tribunal do Júri iniciou às 22h37, da noite deste sábado (18/4), a leitura da sentença dos cinco réus acusados da maior chacina do Distrito Federal. O início do anúncio do veredicto marca o momento final de um julgamento que mobilizou a capital e ganhou atenção nacional pela brutalidade dos crimes.

A leitura ocorre na sala de audiência do Fórum de Planaltina-DF, onde estão presentes parentes das 10 vítimas da mesma família, assassinadas em um crime que chocou o país. O ambiente é de forte comoção entre familiares, que aguardam o desfecho judicial após dias de julgamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os acusados respondem por crimes como homicídio qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa. A expectativa é de que a decisão reflita a gravidade do caso, que resultou na morte de três gerações de uma única família.

Do lado de fora, o tribunal permanece sob forte esquema de segurança, enquanto a sociedade acompanha, com expectativa, o encerramento de um dos episódios mais violentos da história recente do DF.

Veja por quais crimes os cinco acusados foram denunciados:

Gideon Batista: é apontado como o mentor dos assassinatos. A motivação, segundo revelaram as investigações, foi em decorrência da chácara onde moravam Marcos Antônio Lopes, 54, a mulher dele, Renata Belchior, 52, e a filha do casal, Gabriela Belchior. Gideon foi denunciado por homicídio triplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime), homicídio duplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma de fogo, associação criminosa e roubo.

Horácio Carlos: responderá por homicídio quadruplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, intenção de obter impunidade para outro crime e vítima menor de 14 anos), homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma de fogo, associação criminosa, roubo e fraude processual.

Carlomam dos Santos: responderá por homicídio quadruplamente qualificado (emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, intenção de obter impunidade para outro crime e vítima menor de 14 anos), homicídio triplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma de fogo, associação criminosa, roubo e ameaça com uso de arma.

Carlos Henrique Alves da Silva: responderá por homicídio duplamente qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima e intenção de obter impunidade para outro crime) e sequestro e cárcere privado.

Fabrício Silva Canhedo: extorsão mediante sequestro, associação criminosa, roubo e fraude processual.