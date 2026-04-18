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Réus da maior chacina do DF chegam ao tribunal; sentença sai a qualquer momento

Comboio com quatro viaturas levou os cinco réus da penitenciária para o fórum sob forte esquema de segurança

Comboio com quatro viaturas trouxe os detentos da penitenciária sob forte vigilância; decisão encerra o processo sobre a maior chacina da história do DF. - (crédito: Leticia Mouhamad / CB PRESS)
Comboio com quatro viaturas trouxe os detentos da penitenciária sob forte vigilância; decisão encerra o processo sobre a maior chacina da história do DF. - (crédito: Leticia Mouhamad / CB PRESS)

Sob forte esquema de segurança, quatro viaturas da Polícia Penal chegaram ao Tribunal de Planaltina, na noite deste sábado (18/4) com os cinco acusados da maior chacina do Distrito Federal. Os réus foram transportados da penitenciária para acompanhar a leitura do veredicto no encerramento do julgamento da barbárie que chocou a capital.

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Imagens registradas no local mostram o momento em que o comboio estaciona e os acusados desembarcam, escoltados por agentes armados. A movimentação marca o desfecho de um processo que detalhou um plano motivado por ganância, resultando na morte de 10 pessoas da mesma família.

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A expectativa é que o desfecho reflita a gravidade das acusações, que incluem homicídio qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa. O tribunal segue cercado por forças de segurança enquanto a sociedade aguarda o fim judicial deste caso que dizimou três gerações de uma mesma família.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Paulo Gontijo e Letícia Mouhamad
postado em 18/04/2026 19:09 / atualizado em 18/04/2026 21:20
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