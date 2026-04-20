Acionistas decidem capitalização do BRB em assembleia geral nesta quarta

O Banco de Brasília (BRB) convocou seus acionistas para uma série de assembleias consideradas decisivas para os próximos passos da instituição. Em meio à reorganização interna, a principal reunião ocorre na próxima quarta-feira, às 10h, em formato digital, com foco na estratégia de capitalização e no fortalecimento da governança.

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) terá como pauta central a discussão do plano de capitalização do banco, medida considerada essencial para recompor os níveis exigidos pelo Banco Central do Brasil. Além disso, os acionistas devem homologar nomes para o Conselho de Administração, em uma tentativa de dar mais estabilidade à estrutura decisória da instituição.

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A movimentação ocorre em um momento em que o banco busca se reposicionar institucionalmente e responder às pressões do mercado. Para o economista e professor da Universidade de Brasília (UnB) César Bergo, a assembleia ganha relevância justamente por tratar de medidas estruturais. "O banco, numa situação como essa, precisa se fortalecer. A capitalização é um caminho para recompor os níveis exigidos e sinalizar ao mercado que há uma tentativa de reorganização", afirma.

Segundo ele, decisões como a recomposição de capital e a reorganização da governança têm impacto direto na percepção externa. "Quando o banco precisa aumentar a captação e oferecer taxas mais altas, isso mostra que o risco percebido aumentou. Medidas estruturais, como as que serão discutidas na assembleia, são importantes para tentar reverter esse cenário", explica.

Na mesma linha, o professor da Universidade de Brasília Newton Marques destaca que encontros como a AGE são fundamentais para viabilizar ajustes internos. "É nessas assembleias que se tomam decisões importantes, como aumento de capital, que permitem ao banco atender às exigências regulatórias e manter suas operações dentro dos parâmetros estabelecidos", diz.

César Bergo, economista e professor da UnB (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ele ressalta que a capitalização está diretamente ligada à sustentabilidade da instituição. "Quando há necessidade de recompor capital, os acionistas precisam aportar recursos para garantir que o banco continue operando com segurança e dentro das normas do sistema financeiro", completa.

O calendário segue com outra data relevante: em 30 de abril, os acionistas voltam a se reunir em uma nova assembleia, desta vez com foco na análise das contas de 2025 e em temas administrativos. A sequência de encontros indica uma agenda intensa de deliberações em um curto espaço de tempo.

BRB contra o tempo

Embora o pano de fundo ainda inclua a expectativa pela divulgação do balanço consolidado de 2025, inicialmente previsto para 31 de março e adiado para a segunda quinzena de maio, após comunicação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o momento atual desloca o foco para as decisões internas e os caminhos que o banco pretende adotar.

A ausência dos números se encontra em um cenário sensível para a instituição, que enfrenta pressão por transparência, necessidade de recomposição de capital e repercussões de investigações recentes. Nesse contexto, o atraso deixa o mercado sem parâmetro concreto para avaliar a real situação financeira da instituição.

No documento, serão apresentados números detalhados dos lucros, prejuízos, dívidas, ativos, riscos e a real capacidade do banco de sustentar suas operações ao longo do tempo.

Para especialistas, a forma como o BRB conduzir essas assembleias será determinante para sinalizar ao mercado sua capacidade de reação. Mais do que um rito formal, os encontros representam uma tentativa de reorganização institucional e de reconstrução da confiança em torno da instituição.

Enquanto isso, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) vem mostrando esforço para viabilizar uma solução institucional para o Banco de Brasília (BRB), buscando apoio junto ao governo federal em meio ao cenário de incertezas. Em diferentes ocasiões, Celina Leão tem sinalizado a necessidade de cooperação entre os entes públicos para fortalecer a instituição e garantir estabilidade ao sistema financeiro local.

"Um gesto do governo federal seria muito positivo para Brasília, para mostrar que se fala uma coisa e se faz o que se fala, sem revanchismo", afirmou. Durante agenda oficial, a governadora também revelou ter mantido conversas com a União e fez um apelo direto para que a Caixa Econômica Federal colabore com a recuperação do banco.







