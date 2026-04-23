Curso oferece aulas de cultura afro-brasileira para crianças e adolescentes

Grupo de Afoxé Ogum Pá usa dança, percusão e músicas do candomblé para a resistência do movimento no DF - (crédito: Davi Mello)

Por Beatriz Ock*

As inscrições para o ABC Musical, projeto gratuito criado pelo Ilê Axé T’Ojú Labá e conduzido por Mãe Dora de Oyá e que promove formação musical para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, estão abertas até esta sexta-feira (24/4). Aos sábados, de 9 de maio a 18 de julho, no Jardim ABC, no município de Cidade Ocidental (GO), jovens irão participar de oito encontros que proporcionam imersão na cultura afro-brasileira conduzidos por integrantes do próprio afoxé. Aulas com Mãe Dora de Oyá, percussão com José Carlos da Costa, canto com Khalil Santarém e dança com Ingrid Soares estão presentes na programação do curso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a Mãe Dora de Oyá, o objetivo é construir uma ala jovem do Afoxé Ogum Pá, desmistificar a visão preconceituosa acerca da cultura do afoxé e das comunidades de terreiro e permitir que a tradição continue a se perpetuar nas gerações futuras.

“Infelizmente, a Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, ainda não é aplicada. Fazer esse curso e levar o afoxé para as ruas são formas de aproximar a juventude da nossa cultura”, destaca.

O projeto, criado em 2014 e sustentado até 2020 de maneira autônoma, retoma as atividades com patrocínio da Fundação Cultural Palmares, agora reconfigurado à realidade atual do Ilê Axé T’Ojú Labá, que desde 2017 mantém o Afoxé Ogum Pá como uma de suas principais expressões culturais.

Para crianças e adolescentes da região do Jardim ABC que estão em situação de vulnerabilidade social, o projeto destina 50% das vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril por meio deste formulário: https://forms.gle/QwvT2maaw2jX3xU69.