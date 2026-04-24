Padre Fábio de Melo se apresenta de graça em São Sebastião

Para comemorar o Dia do Trabalhador na próxima sexta-feira (1°/5), a Comunidade Rosa Mística, em São Sebastião, promove um show gratuito do Padre Fábio de Melo.

Com o tema “Brasília, Capital do Trabalhador”, a iniciativa convida o público para viver um momento único de espiritualidade e celebração da vida. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, reforçando o caráter solidário da ação.

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A programação tem início às 15h, e contará com uma missa celebrada pelo Padre Vanilson, preparando o ambiente para o grande momento da noite: o show de Padre Fábio de Melo, com início previsto para 17h.

Serviço:

Padre Fábio de Melo – Show Especial Dia do Trabalhador

Local: Comunidade Rosa Mística – São Sebastião/DF

Endereço: BR 251 KM 37, Recanto da Conquista 1 – Chácara 6

Data: 1º de maio de 2026

Programação:

– 15h: Missa com Pe. Vanilson

– 17h: Início do show

Entrada: Gratuita (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)