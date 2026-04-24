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Padre Fábio de Melo se apresenta de graça em São Sebastião

O show ocorre em homenagem ao Dia do Trabalhador. A entrada é gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível

padre Fábio de Melo faz show - (crédito: Divulgação/Assessoria)
padre Fábio de Melo faz show - (crédito: Divulgação/Assessoria)

Para comemorar o Dia do Trabalhador na próxima sexta-feira (1°/5), a Comunidade Rosa Mística, em São Sebastião, promove um show gratuito do Padre Fábio de Melo. 

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Com o tema “Brasília, Capital do Trabalhador”, a iniciativa convida o público para viver um momento único de espiritualidade e celebração da vida. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, reforçando o caráter solidário da ação.

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A programação tem início às 15h, e contará com uma missa celebrada pelo Padre Vanilson, preparando o ambiente para o grande momento da noite: o show de Padre Fábio de Melo, com início previsto para 17h.

Serviço:

Padre Fábio de Melo – Show Especial Dia do Trabalhador
Local: Comunidade Rosa Mística – São Sebastião/DF
Endereço: BR 251 KM 37, Recanto da Conquista 1 – Chácara 6
Data: 1º de maio de 2026
Programação:
– 15h: Missa com Pe. Vanilson
– 17h: Início do show
Entrada: Gratuita (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/04/2026 23:49
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