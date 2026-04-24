Tamanduá-bandeira é resgatado em piscina no Jardim Botânico. Veja vídeo:

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionada às 7h12 desta sexta-feira (24/4) para realizar o resgate de um tamanduá-bandeira que estava dentro da piscina de um condomínio no Jardim Botânico.

Veja vídeo:

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No local, as autoridades constataram o animal dentro da piscina. Ele não apresentava nenhum ferimento. Nas imagens divulgadas pelo Batalhão, é possível ver bolinhas coloridas que também boiavam na piscina próximo ao animal.

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O tamanduá foi resgatado e passou por uma avaliação de integridade física antes de ser devidamente devolvido a seu habitat natural em uma zona distante e segura.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates



