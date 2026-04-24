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Polícia ambiental

Tamanduá-bandeira é resgatado em piscina no Jardim Botânico. Veja vídeo:

Animal caiu dentro da piscina e não se feriu. A polícia o devolverá para seu habitat natural após uma avaliação de integridade física

Tamanduá-Bandeira dentro da piscina - (crédito: Divulgação / PMDF)
Tamanduá-Bandeira dentro da piscina - (crédito: Divulgação / PMDF)

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionada às 7h12 desta sexta-feira (24/4) para realizar o resgate de um tamanduá-bandeira que estava dentro da piscina de um condomínio no Jardim Botânico. 

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No local, as autoridades constataram o animal dentro da piscina. Ele não apresentava nenhum ferimento. Nas imagens divulgadas pelo Batalhão, é possível ver bolinhas coloridas que também boiavam na piscina próximo ao animal.

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O tamanduá foi resgatado e passou por uma avaliação de integridade física antes de ser devidamente devolvido a seu habitat natural em uma zona distante e segura.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais

  • Tamanduá-Bandeira em piscina de condomínio no Jardim Botânico
    Tamanduá-Bandeira em piscina de condomínio no Jardim Botânico Foto: Divulgação / PMDF
  • Tamanduá-Bandeira dentro de piscina
    Tamanduá-Bandeira dentro de piscina Foto: Divulgação / PMDF
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João Pedro Zamora

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora
postado em 24/04/2026 15:40 / atualizado em 24/04/2026 15:56
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