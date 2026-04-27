Começam as inscrições para o Inova Summit 2026

Começaram nesta segunda-feira (27/4) as inscrições gratuitas para o Inova Summit 2026. No ano passado, o evento reuniu mais de 50 mil participantes. A edição de 2026 será realizada entre os dias 12 e 14 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Na edição anterior, a programação reuniu mais de 200 empreendedores e startups, com conteúdos sobre inteligência artificial generativa, sustentabilidade, negócios digitais, criptoativos, impacto social e empreendedorismo feminino. Entre os destaques, o empresário Caíto Maia, fundador da Chilli Beans, falou sobre autenticidade e inovação. “Inovar é correr riscos. Quando a gente perde o medo de errar, começa a construir algo original. Marca tem alma, e isso não se aprende em planilha”, destacou.

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Para 2026, já estão confirmados nomes como Flávio Augusto, Thiago Nigro, Camila Farani, Pablo Marçal, Felipe Titto, Carol Paifer, Leandro Karnal, Martha Gabriel, Rony Meisler e João Apolinário, entre outros. Novos palestrantes ainda serão anunciados.

A proposta é entregar conteúdo aplicável, com casos reais, dados e metodologias replicáveis. A ideia é que o participante saia do evento com ferramentas práticas para implementar no dia a dia. Serão três dias de imersão, com mais de 180 palestras distribuídas em cinco palcos e nove trilhas de conteúdo. O público esperado reflete esse perfil: 35% de diretores e executivos, 40% de gerentes e líderes e 25% de empreendedores.

O evento conta com a parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), reforçando o papel da inovação no desenvolvimento regional. As inscrições são gratuitas, estão abertas e devem ser realizadas pelo site oficial do evento, onde também estão disponíveis informações atualizadas sobre a programação e os palestrantes.