"Preocupação zero", diz Celina Leão sobre eventual delação de ex-presidente do BRB 

A governadora Celina Leão se pronunciou neste domingo (3/5), por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, sobre a informação de que o nome dela estaria envolvido na delação premiada do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, publicada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo. Segundo a chefe do Executivo, sua preocupação com o caso é “zero”.

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No vídeo, Celina afirma que já havia deixado claro não ter qualquer afinidade com o ex-dirigente do banco, além de negar participação em negociações envolvendo o BRB. A governadora também declarou que comunicou a Paulo Henrique Costa, há cerca de um ano e meio, que ele não permaneceria no cargo em sua gestão. Diante disso, sustenta que não há possibilidade de seu nome ser citado na delação.

“Uma chance de qualquer citação sobre o meu nome, com algo errado, é zero”, afirmou Celina, atribuindo as especulações a “narrativas oportunistas” em ano eleitoral.

Confira o vídeo:

Desde que assumiu o Palácio do Buriti, após Ibaneis Rocha renunciar ao mandato para concorrer ao Senado, Celina Leão tem adotado uma postura de distanciamento em relação às decisões tomadas na gestão anterior sobre o BRB.

A governadora mandou afastar todos os funcionários do banco envolvidos na aprovação das operações com o Master e formalizou pedido ao governo federal para que o Tesouro Nacional garanta uma operação de crédito junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), oferecendo imóveis públicos do GDF como garantia. Ela também se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e descartou publicamente a possibilidade de venda ou liquidação do BRB.