"Preocupação zero", diz Celina Leão sobre eventual delação de ex-presidente do BRB 

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A governadora Celina Leão se pronunciou neste domingo (3/5), por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, sobre a informação de que o nome dela estaria envolvido na delação premiada do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, publicada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo. Segundo a chefe do Executivo, sua preocupação com o caso é “zero”.
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No vídeo, Celina afirma que já havia deixado claro não ter qualquer afinidade com o ex-dirigente do banco, além de negar participação em negociações envolvendo o BRB. A governadora também declarou que comunicou a Paulo Henrique Costa, há cerca de um ano e meio, que ele não permaneceria no cargo em sua gestão. Diante disso, sustenta que não há possibilidade de seu nome ser citado na delação.
“Uma chance de qualquer citação sobre o meu nome, com algo errado, é zero”, afirmou Celina, atribuindo as especulações a “narrativas oportunistas” em ano eleitoral.
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Confira o vídeo:
Desde que assumiu o Palácio do Buriti, após Ibaneis Rocha renunciar ao mandato para concorrer ao Senado, Celina Leão tem adotado uma postura de distanciamento em relação às decisões tomadas na gestão anterior sobre o BRB.
A governadora mandou afastar todos os funcionários do banco envolvidos na aprovação das operações com o Master e formalizou pedido ao governo federal para que o Tesouro Nacional garanta uma operação de crédito junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), oferecendo imóveis públicos do GDF como garantia. Ela também se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e descartou publicamente a possibilidade de venda ou liquidação do BRB.
Saiba Mais
Maria Eduarda LavocatRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.