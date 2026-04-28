Ex-presidente do BRB oficializa interesse de delação premiada

A defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) entregou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) comunicando a decisão de Paulo Henrique Costa de colaborar com as investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero.
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No documento, o escritório que defende Paulo Henrique diz que a formalização da proposta de colaboração depende da convergência de alguns fatores:
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- a voluntariedade do candidato a colaborador;
- uma avaliação técnica quanto à possibilidade de eventuais relatos e fontes de prova atingirem patamares suficientes para referida candidatura;
- e uma tomada de decisão esclarecida do candidato tanto quanto aos requisitos legais, como quanto aos vetores que podem levar à perda do acordo, bem assim das consequências de uma rescisão.
Para a defesa, esses três requisito só serão atendidos se Paulo Henrique Costa for transferido do Complexo Penitenciário da Papuda para um local "em que possa exercer, de forma plena, seu direito à autodefesa, ao tempo em que a defesa técnica possa desempenhar seu papel constitucional com a maior efetividade possível, assegurando-se a máxima, senão plena, confidencialidade entre advogado e cliente".