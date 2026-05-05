DF tem 1,1 mil vagas de emprego abertas; salários chegam a R$ 6 mil

Os interessados também podem se candidatar por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) - (crédito: Caio Gomez)

As agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 1.130 vagas de emprego nesta terça-feira (5/5). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que chegam a R$ 6 mil.

A remuneração mais alta é destinada a três vagas para farmacêutico em Ceilândia Sul. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo. Outro destaque são cinco oportunidades para motorista carreteiro, em Planaltina, com salário de R$ 4 mil e exigência de ensino médio completo e experiência comprovada.

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Os interessados podem se candidatar por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os setores com maior número de vagas, estão vendas e construção civil. Há 60 oportunidades para consultor de vendas, 50 para ajudante de obras e 25 para atendente de lanchonete, com salários de até R$ 2,5 mil. Todas as vagas oferecem benefícios.

Segundo o governo, mesmo que o candidato não encontre uma oportunidade compatível no momento, o cadastro permanece no sistema e pode ser utilizado em futuras seleções, a partir do cruzamento de dados com o perfil buscado pelas empresas.

Empregadores interessados em divulgar vagas ou utilizar as agências para processos seletivos podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail institucional (gcv@sedet.df.gov.br) ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).