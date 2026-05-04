Homem é condenado a 16 anos de prisão por tentativa de feminicídio em Ceilândia

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou Eric Gomes Luz a 16 anos, 9 meses e 18 dias de prisão por tentativa de feminicídio contra sua então companheira. O caso em questão ocorreu em julho de 2024, no setor QNP, em Ceilândia. De acordo com denúncias, o crime não se concretizou devido à intervenção de indivíduos que presenciaram a agressão. A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por uma série de procedimentos de urgência, incluindo drenagem torácica devido ao risco de morte.

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Registros policiais mostravam que a vítima mantinha um relacionamento afetivo marcado por violência doméstica com o réu. Os jurados realizaram uma votação secreta e reconheceram a autoria e a materialidade do crime. Também foi confirmado que o caso se tratava de feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar.

Durante o anúncio da sentença, o juiz destacou a personalidade agressiva e hostil do réu, que demonstrou comportamento habitual machista. O magistrado ainda destacou a reincidência e gravidade do caso, negando o direito de recorrer em liberdade. Assim, determinou a execução imediata da pena com a prisão do réu.

*Com informações do TJDFT

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado