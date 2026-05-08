52 pontos de vacinação estarão disponíveis neste sábado (9/5). Saiba onde

Para receber o imunizante, é importante apresentar um documento de identidade válido com foto e, se possível, a caderneta de vacinação - (crédito: | Foto: Matheus Oliveira/Agência Saúde DF)

Vacinas contra doenças como sarampo, febre amarela e coqueluche estarão disponíveis em 52 locais de atendimento neste sábado (9). Dois shoppings estão inclusos nos pontos de vacinação, um no Plano Piloto e outro no Jardim Botânico. Além dos shoppings, escolas, a Feira Central de Ceilândia e 47 unidades básicas de saúde (UBSs) estão listados como pontos de vacinação. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

É importante apresentar um documento de identidade válido com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. As equipes irão conferir os registros e avaliar a necessidade de aplicação de doses.

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Os imunizantes serão ofertados para pessoas faixas etárias diversas, conforme o calendário de vacinação e os grupos prioritários das campanhas.

Jovens de 10 a 14 anos poderão tomar a vacina contra a dengue. Adolescentes e adultos, por exemplo, poderão receber doses contra febre amarela, hepatite B, difteria e tétano (dT), além da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Já idosos, crianças de até 5 anos e profissionais de diversas áreas, como professores e caminhoneiros, integram os públicos-alvo da vacinação contra a gripe (influenza).

A SES-DF reforça que é possível se vacinar em qualquer posto disponível, independentemente do local de residência. Não haverá atendimento no domingo (10). Na segunda-feira (11), as mais de cem salas de vacinação reabrem em horário normal.