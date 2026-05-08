Una Parque promove almoço gratuito em homenagem a mães atípicas no DF

Una Parque abre as portas neste sábado (9/5) para almoço em homenagem às mães atípicas - (crédito: Divulgação)

O Una Parque recebe, neste sábado (9/5), um almoço especial dedicado às mães atípicas do Distrito Federal. Idealizado pela Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA), o evento tem como objetivo proporcionar um espaço de lazer e reconhecimento para mulheres que enfrentam jornadas intensas de cuidado com filhos que possuem deficiências ou doenças raras.

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As interessadas em participar da ação, que é gratuita, devem realizar a inscrição prévia pelo site oficial da instituição: http://www.unaparque.com.br.

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A celebração contará com um cardápio exclusivo elaborado pelo chef José Mário Feliciano da Silva. A proposta gastronômica foca no autocuidado, invertendo a lógica cotidiana dessas mulheres que, rotineiramente, priorizam o bem-estar de seus dependentes em detrimento das próprias necessidades.

Para a paratleta e organizadora do evento, Andréa Pontes, a iniciativa vai além da confraternização. “Sabemos que a rotina das mães atípicas é marcada por renúncia e amor. Elas merecem um momento pensado especialmente para elas. Nosso objetivo é acolher e valorizar quem desempenha um papel fundamental, mas muitas vezes invisível, na sociedade.”

De acordo com Andréa, promover ações desse gênero é uma forma de cobrar uma sociedade mais empática e acessível. "Precisamos reforçar que elas não estão sozinhas", pontua a paratleta. O almoço faz parte do cronograma de atividades da UNA voltadas à inclusão social e ao fortalecimento de políticas de acessibilidade para as famílias do Distrito Federal.





Não perca

Data: Sábado, 9 de maio

Horário: 11h30

Local: Una Parque – SCEN, Asa Norte Trecho 2 Setor de Clubes e Esportivo Norte Lote 13/15 – Asa Norte

Menu especial assinado pelo chef José Mário