Eixo Capital: CNJ alerta sobre assédio moral e cenário eleitoral no DF

Direitos trabalhistas desrespeitados
Quem já assistiu a O Diabo Veste Prada sabe o que é sofrer assédio moral no trabalho. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pegou carona no sucesso da sequência do filme estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway para mostrar didaticamente, nas redes sociais, o que é abusivo, com cinco exemplos de violação dos direitos trabalhistas. Meryl Strepp é a ultraexigente Miranda Priestly que, no Brasil, seria a Braziliense lvo de inúmeras ações trabalhistas.
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Estratégias
Pré-candidato a vice na chapa de Celina Leão, o ex-chefe da Casa Civil Gustavo Rocha tem participado de agendas políticas pela cidade. Ele participou, ontem, da primeira reunião dos pré-candidatos a deputado federal de seu partido, o Republicanos. Gustavo foi convidado pelo presidente da legenda no DF, Joaquim Mauro. A reunião foi marcada para alinhar estratégias para a campanha.
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Ser ou não ser…
O PL está em campo fazendo uma pesquisa eleitoral no Distrito Federal, com entrevistas até amanhã. Uma das perguntas é se o partido deve lançar candidatura própria ao GDF ou apoiar a reeleição de Celina Leão (PP).