InícioPolítica
CB.PODER

Partidos preparam festa para início de campanha de Grass e Kokay

O diretório do PT-DF, com a presença do PV e do PC do B, já oficializou a pré-candidatura de Leandro Grass ao Buriti; veja nomes para outros cargos

O diretório do PT-DF, com a presença do PV e do PC do B, oficializou a pré-candidatura de Leadro Grass ao Buriti, de Erika Kokay ao Senado e o apoio à reeleição da senadora Leila Barros. - (crédito: Reprodução/PTDF)
O diretório do PT-DF, com a presença do PV e do PC do B, oficializou a pré-candidatura de Leadro Grass ao Buriti, de Erika Kokay ao Senado e o apoio à reeleição da senadora Leila Barros. - (crédito: Reprodução/PTDF)

O lançamento oficial das pré-candidaturas de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal e de Erika Kokay ao Senado Federal será em 19 de maio, a partir das 18h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A Federação Brasil da Esperança — formada pelos partidos PT, PV e PCdoB — marca o início da campanha. São esperados representantes dos partidos federados e de siglas aliadas do campo progressista, apoiadores, autoridades, integrantes e representantes dos movimentos sociais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Pré-candidatos à Câmara dos Deputados

Além de Erika e Leandro, serão apresentados os pré-candidatos a deputadas e deputados federais pela Federação Brasil da Esperança. Os nomes ainda não estão definidos, mas alguns já são certos: Rosilene Corrêa, Ruth Venceremos e Agnelo Queiroz, do PT, e Reginaldo Veras (PV). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Disputa

Para as outras cinco vagas de candidaturas à Câmara, a escolha está entre Roberto Policarpo, Marivaldo Pereira, Geraldo Magela, Marcia Abrahão e Vanessa Negrini, do PT. Há também Rayssa Thomaz, do PV e Gustavo Alves, do PCdoB.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Por Ana Maria Campos
postado em 09/05/2026 12:44 / atualizado em 09/05/2026 12:45
SIGA
x