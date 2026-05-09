Partidos preparam festa para início de campanha de Grass e Kokay

O diretório do PT-DF, com a presença do PV e do PC do B, oficializou a pré-candidatura de Leadro Grass ao Buriti, de Erika Kokay ao Senado e o apoio à reeleição da senadora Leila Barros. - (crédito: Reprodução/PTDF)

O lançamento oficial das pré-candidaturas de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal e de Erika Kokay ao Senado Federal será em 19 de maio, a partir das 18h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A Federação Brasil da Esperança — formada pelos partidos PT, PV e PCdoB — marca o início da campanha. São esperados representantes dos partidos federados e de siglas aliadas do campo progressista, apoiadores, autoridades, integrantes e representantes dos movimentos sociais.

Pré-candidatos à Câmara dos Deputados

Além de Erika e Leandro, serão apresentados os pré-candidatos a deputadas e deputados federais pela Federação Brasil da Esperança. Os nomes ainda não estão definidos, mas alguns já são certos: Rosilene Corrêa, Ruth Venceremos e Agnelo Queiroz, do PT, e Reginaldo Veras (PV).

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Disputa

Para as outras cinco vagas de candidaturas à Câmara, a escolha está entre Roberto Policarpo, Marivaldo Pereira, Geraldo Magela, Marcia Abrahão e Vanessa Negrini, do PT. Há também Rayssa Thomaz, do PV e Gustavo Alves, do PCdoB.