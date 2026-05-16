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PREVISÃO DO TEMPO

Sábado tem previsão de chuva rápida e queda na umidade no DF

Termômetros variam entre 16°C e 28°C ao longo do dia. Umidade mínima pode atingir 35% no período da tarde, mas céu continua com muitas nuvens

No decorrer do dia, o sol deve aparecer entre as nuvens, elevando a temperatura máxima para até 28°C - (crédito: Ed Alves/CB DA Press)
No decorrer do dia, o sol deve aparecer entre as nuvens, elevando a temperatura máxima para até 28°C - (crédito: Ed Alves/CB DA Press)

Bom dia, brasiliense! Este sábado (16/5) começou com o céu carregado de nuvens e marcas amenas nos termômetros do Distrito Federal. Quem precisou sair de casa nas primeiras horas da manhã enfrentou uma temperatura mínima de 16°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a grande quantidade de nebulosidade acumulada traz uma novidade para o fim de semana: há chances de ocorrência de chuva rápida e isolada em pontos mapeados do quadradinho.

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No decorrer do dia, o sol deve aparecer entre as nuvens, elevando a temperatura máxima para até 28°C. Essa elevação provocará uma queda gradual na umidade relativa do ar, que atingiu o pico de 85% no início da manhã e deve recuar para a marca de 35% nos horários mais quentes da tarde. Os ventos sopram de forma fraca a moderada, predominantemente vindos da direção nordeste-leste.

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Para o domingo (17/5), o panorama do tempo permanece semelhante na capital. O brasiliense deve se preparar para um amanhecer totalmente nublado, com temperatura mínima oscilando na casa dos 17°C. A nebulosidade tende a diminuir após o almoço, abrindo espaço para uma tarde ensolarada e sem previsão de chuva para fechar o fim de semana. Bom sábado!

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

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Por Letícia Mouhamad
postado em 16/05/2026 09:30
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