Morre Wellington Rainho, um dos fundadores do PSOL

Em nota oficial de pesar, o PSOL lamentou a perda do ex-dirigente - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Morreu, na manhã deste sábado (16/5), Wellington Rainho, um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e uma das vozes mais expressivas na defesa dos direitos humanos e da reforma psiquiátrica no país. A notícia gerou comoção entre ativistas, parlamentares e movimentos sociais. O sepultamento será neste domingo (17/5), na Capela 4 do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, às 11h. O velório ocorre das 8h30 às 10h30.

Em nota oficial de pesar, o PSOL lamentou a perda do ex-dirigente, destacando o papel fundamental dele na consolidação da legenda e na resistência política nas últimas décadas. Segundo o partido, Rainho "dedicou sua vida à construção de um projeto político comprometido com a justiça social, a democracia e a transformação do Brasil".

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Além de sua forte atuação partidária, Wellington Rainho teve um papel pioneiro na luta antimanicomial. Na visão de seus companheiros, ele "transformou sua trajetória em instrumento de resistência, acolhimento e luta coletiva" dentro desse campo.

Ao prestar solidariedade aos familiares e amigos, o PSOL reafirmou o compromisso de manter viva e memória de Wellington: "Seu legado, no entanto, seguirá vivo em cada luta e em cada conquista que tivermos". O partido encerrou a homenagem com o tradicional: "Wellington presente, hoje e sempre".