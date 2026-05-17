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PMDF apreende 58 munições em área de mata no Sudoeste, dois suspeitos são presos

O material estava próximo a barracas de duas pessoas em situação de rua

MP 1.326/2025 reajusta salário de polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
MP 1.326/2025 reajusta salário de polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu 58 munições de calibre .40 e um rádio comunicador durante uma ação em uma área de mata próxima à QMSW 2, no Sudoeste, na madrugada desta sexta-feira (15/5). 

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Enquanto realizavam um patrulhamento na 1ª Avenida do Sudoeste, as equipes perceberam uma movimentação suspeita e um homem saindo do interior da vegetação. Após realizarem uma varredura no local, os militares encontraram três barracas utilizadas por pessoas em situação de rua. 

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Em uma delas, a polícia encontrou dois homens, um consumia crack enquanto o outro dormia. O material apreendido estava próximo ao acampamento. Diante da situação,os  dois homens foram levados à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, para prestar esclarecimentos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/05/2026 11:27
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