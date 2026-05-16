PM da reserva mata mulher a tiros e tira a própria vida em São Sebastião

No local, segundo a corporação, o homem e a mulher foram encontrados sem vida com marcas de arma de fogo - (crédito: Lucas Pacifico/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do DF investiga como feminicídio seguido de suicídio duas mortes ocorridas na manhã deste sábado (16/5), no Condomínio Mansões Parque Brasília, em São Sebastião. Segundo informações preliminares, um policial militar da reserva assassinou a esposa a tiros e tirou a própria vida em seguida.

A mulher foi identificada como Cláudia da Silva Nascimento. O PM da reserva é Josimar da Costa. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados às 11h10. No local, segundo a corporação, o homem e a mulher foram encontrados sem sinais vitais e com marcas de arma de fogo.

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O caso é apurado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Veja onde pedir ajuda em caso de violência doméstica:

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

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