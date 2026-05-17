Celina reafirma que empréstimo para 'salvar' BRB está "encaminhado"

Celina Leão participou da corrida em celebração aos 200 anos da Câmara - (crédito: Reprodução/Instagram Celina Leão)

Sem dar mais detalhes, a governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PP), reafirmou neste domingo (17/5), que o empréstimo para conter o rombo de mais de R$ 6 bilhões no Banco de Brasília (BRB) está "encaminhado". À frente do GDF desde abril, em substituição ao ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), Celina busca maneiras de salvar as contas do BRB, após o prejuízo na compra de ativos do Banco Master, liquidado pelo Banco Central no ano passado.

"Está tudo encaminhado. A gente não tem falado sobre isso (o empréstimo) porque, no mercado financeiro, você não fica dando muita informação, né? Banco é um assunto sensível, mas tá tudo certo. Vamos com rapidez, dentro do prazo, resolver o problema do BRB”, disse a governadora, em entrevista à CNN, após participar de uma corrida em celebração aos 200 anos da Câmara.

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O plano da governadora do DF para salvar o BRB prevê um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) com garantias da União por meio do Tesouro Nacional. Celina Leão tenta, inclusive, uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir essa proposta. Esse encontro, porém, ainda não tem previsão.

A ideia de garantia da União para o empréstimo ao BRB, no entanto, sofre resistências do Ministério da Fazenda. O ministro Dario Durigan, titular da pasta, defende que o uso do Fundo Constitucional do DF como garantia do empréstimo de recursos do FGC ao BRB.

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Entre os argumentos do Ministério da Fazenda para reprovar uma possível garantia do Tesouro para o empréstimo ao BRB foi alegado o fato de a situação fiscal no DF pontuar uma nota C no indicador do Tesouro denominado Capacidade de Pagamento (Cepag).

Com esse rótulo, o Distrito Federal fica impedido de contratar operações de crédito com garantia da União, que exige que o ente federativo atinja as notas A ou B.