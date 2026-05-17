Celina reafirma que empréstimo para 'salvar' BRB está "encaminhado"

Sem dar mais detalhes, a governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PP), reafirmou neste domingo (17/5), que o empréstimo para conter o rombo de mais de R$ 6 bilhões no Banco de Brasília (BRB) está "encaminhado". À frente do GDF desde abril, em substituição ao ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), Celina busca maneiras de salvar as contas do BRB, após o prejuízo na compra de ativos do Banco Master, liquidado pelo Banco Central no ano passado.
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"Está tudo encaminhado. A gente não tem falado sobre isso (o empréstimo) porque, no mercado financeiro, você não fica dando muita informação, né? Banco é um assunto sensível, mas tá tudo certo. Vamos com rapidez, dentro do prazo, resolver o problema do BRB”, disse a governadora, em entrevista à CNN, após participar de uma corrida em celebração aos 200 anos da Câmara.
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O plano da governadora do DF para salvar o BRB prevê um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) com garantias da União por meio do Tesouro Nacional. Celina Leão tenta, inclusive, uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir essa proposta. Esse encontro, porém, ainda não tem previsão.
A ideia de garantia da União para o empréstimo ao BRB, no entanto, sofre resistências do Ministério da Fazenda. O ministro Dario Durigan, titular da pasta, defende que o uso do Fundo Constitucional do DF como garantia do empréstimo de recursos do FGC ao BRB.
Entre os argumentos do Ministério da Fazenda para reprovar uma possível garantia do Tesouro para o empréstimo ao BRB foi alegado o fato de a situação fiscal no DF pontuar uma nota C no indicador do Tesouro denominado Capacidade de Pagamento (Cepag).
Com esse rótulo, o Distrito Federal fica impedido de contratar operações de crédito com garantia da União, que exige que o ente federativo atinja as notas A ou B.