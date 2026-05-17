Motta diz que seguirá regimento da Câmara sobre instauração de CPI do Master

Hugo Motta, ao falar que um pedido de CPI do Master seguirá o regimento da Câmara, condicionou essa pauta ao andamento de outras demandas por Comissão Parlamentar de Inquérito que está na fila - (crédito: Reprodução/Youtube TV Câmara)

O presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou neste domingo (17/5) que seguirá o regimento interno da Casa sobre possível instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar possíveis crimes nas relação entre o então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e políticos.

"Nós vamos dar o tratamento regimental a essa situação. Vamos cumprir o regimento da Câmara que é o que tem que nortear a decisão do presidente (da Casa)", disse Motta, após participar da corrida em celebração aos 200 anos da Câmara Federal.

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Pressões sobre uma possível instauração de uma CPI do Banco Master na Câmara se fortaleceram na semana passada, após o portal The Intercept Brasil divulgar um áudio em que o senador e presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, cobrar quantia de R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro, atualmente preso por suspeitas de crimes no sistema financeiro, para financiar filme que conta a história do pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Hugo Motta, ao falar que um pedido de CPI do Master seguirá o regimento da Câmara, condicionou essa pauta ao andamento de outras demandas por Comissão Parlamentar de Inquérito que está na fila. Na corrida em celebração ao bicentenário da Câmara, o presidente da Casa também projetou que o fim da escala de trabalho 6x1 será aprovado pela até o fim de maio.

"Nossa prioridade é para maio, queremos até o final do mês entregar (o fim da 6x1) a todos os trabalhadores", afirmou o deputado federal, em conversa com jornalistas, após participar da corrida. Ainda sobre o andamento da 6x1 na Câmara, ele explicou que o momento é de o Legislativo fazer "um texto de convergência" e pontuou que o debate em torno do fim da escala 6x1 "não pertence a um partido ou a um governo".

"Se nós pudermos dar a demonstração de unidade em torno deste tema, que é prioridade a mais de 60% da população brasileira, eu penso que seria demonstração da Câmara em sintonia com a população", defendeu.