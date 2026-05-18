PRF apreende arma e medicamentos irregulares na BR-020, em Planaltina (DF)

Fiscalização resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma e na apreensão de mercadorias trazidas do Paraguai sem documentação fiscal - (crédito: Reprodução: PRF)

Durante fiscalização na BR-020, em Planaltina (DF), nesta segunda-feira (18/5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e apreedeu mercadorias importadas sem nota fiscal, incluindo medicamentos utilizados para emagrecimento.

Na primeira ocorrência, os policiais abordaram um veículo Renault Sandero com três ocupantes. O condutor apresentou comportamento suspeito ao tentar esconder um volume na região da cintura enquanto recebia a ordem para levantar a camisa.

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Após nova determinação da equipe, os policiais localizaram um revólver calibre .38, da marca Taurus, carregado com seis munições intactas. Diante do flagrante, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina (DF).

No mesmo ponto de fiscalização, a equipe abordou um veículo Citroën C4 Cactus e, durante a vistoria no compartimento de bagagens, encontrou diversos produtos sem documentação fiscal. Entre os itens apreendidos estavam cerca de 50 perfumes de diferentes marcas, aparelhos eletrônicos e oito ampolas de tirzepatida (15 mg), medicamento utilizado para emagrecimento e sujeito a controle sanitário.

Questionado pelos policiais, o condutor informou que havia adquirido os produtos no Paraguai para revenda no comércio do Distrito Federal. As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF) para os procedimentos administrativos e tributários cabíveis.





