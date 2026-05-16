Ex-policial civil foragido por violação de sigilo é preso em Ceilândia

Por Luana Nogueira
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam em Ceilândia, nesta quinta-feira (14/5), um ex-policial civil que estava foragido pelo crime de violação de sigilo funcional, que está previsto no artigo 325 do Código Penal.
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O homem possuía mandado de prisão expedido ainda naquela quinta-feira pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). As equipes da PRF iniciaram as ações de busca na região após receberem informações sobre a possível localização do ex-policial.
O suspeito foi encontrado durante um patrulhamento realizado na BR-070, caminhando pela rodovia. Após a confirmação da identidade do ex-policial, ele foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, para cumprimento das medidas judiciais cabíveis.
Violação de sigilo funcional
De acordo com o Ministério Público, a violação de sigilo funcional é praticada por funcionários públicos contra a administração. O crime consiste em anunciar ou facilitar a revelação de informações conhecidas por conta do cargo e que deveria permanecer em segredo. A pena prevista é de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, caso o fato não represente um crime mais grave.