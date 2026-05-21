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Quadrilha suspeita de roubo de joias no DF é presa

Investigação começou após o assalto a um advogado em Brazlândia, em 30 de abril. Na operação, os policiais apreenderam uma motocicleta com placa adulterada, um carro usado como apoio e um revólver calibre 38

Dupla cometia assaltos com armas de fogo - (crédito: PCDF/Divulgação)
Dupla cometia assaltos com armas de fogo - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (21/5), dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de joias e acessórios de ouro em diferentes regiões do DF. A investigação começou após o assalto a um advogado em Brazlândia, em 30 de abril.

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Segundo a PCDF, os criminosos atuavam em dupla, usavam motocicletas para abordar as vítimas e empregavam arma de fogo durante as ações. Os assaltos ocorreram em regiões como Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e SIA.

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A prisão foi feita por agentes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), no Setor H Norte, em Taguatinga. Na operação, os policiais apreenderam uma motocicleta com placa adulterada, um carro usado como apoio e um revólver calibre 38.

Como agiam

De acordo com as investigações, o grupo agia de forma rápida e coordenada. No caso que deu origem à apuração, a vítima foi rendida, ao chegar em casa, por dois homens armados em uma moto. Em menos de um minuto, os suspeitos roubaram pulseira, colar, pingente de ouro, além da chave de uma caminhonete e um celular.

A polícia identificou uma série de ocorrências semelhantes registradas entre 21 de março e 14 de maio. Em todos os casos, os autores utilizavam capacetes para ocultar o rosto e tinham como alvo principal objetos de ouro.

Segundo a PCDF, um dos presos tinha mandado de prisão em aberto por latrocínio e seria responsável por conduzir o carro de apoio. O outro, apontado como piloto da motocicleta, possui antecedentes por tentativa de homicídio, roubo, receptação e porte ilegal de arma. A investigação continua para localizar um terceiro integrante do grupo.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 21/05/2026 14:56
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