Quadrilha interestadual desviou R$ 2,5 milhões em veículos e maquinários

Um grupo criminoso interestadual especializado no furto de veículos e maquinários foi alvo de uma megaoperação desencadeada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores da Polícia Civil do Estado de Goiás (DERFRVA). Investigadores cumpriram, nesta quinta-feira (20/5), 11 ordens judiciais, sendo sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão no DF, em Rondônia e em Pernambuco.

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A polícia estima que o grupo tenha causado mais de R$ 2,5 milhões em prejuízo. No DF, um homem foi preso e um carro foi apreendido.

Modus operandi

O delegado à frente do caso, Danillo Martins, explica a atuação do grupo. Segundo o investigador, os criminosos firmavam contratos de locação fraudulentos utilizando empresas de fachada para retirar os bens das vítimas sob aparência de legalidade. Após a obtenção dos veículos e maquinários, os rastreadores eram desativados e os bens rapidamente escoados para outros estados por meio de transporte interestadual, com documentação fiscal adulterada para encobrir o destino real das cargas.

Martins destaca dois núcleos na associação criminosa. Um deles era responsável pela captação fraudulenta dos bens em Goiás e estados vizinhos; o outro ficava encarregado do recebimento, redistribuição e comercialização ilícita dos equipamentos, com lavagem documental feita por meio de notas fiscais e contratos com dados de chassi falsificados.

As investigações, conduzidas ao longo de 2025 e 2026 pela DERFRVA, reuniram reconhecimento fotográfico de investigados, imagens de câmeras de segurança, diligências investigativas, análise de documentos fiscais eletrônicos e rastreamento de movimentações financeiras em plataforma internacional.

Entre os bens subtraídos estavam sete veículos automotores e quatro maquinários de grande porte — motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica. Parte dos bens foi recuperada ao longo das investigações.