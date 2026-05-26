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MPDFT pede apuração de abordagem policial a jovem na frente de escola

Polícia Militar tem cinco dias para responder sobre as providências adotadas em relação ao caso ocorrido em 22 de maio, em frente ao Centro Educacional 06, no P Sul, em Ceilândia

PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)
 A abertura de um procedimento de investigação preliminar foi requisitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, para apurar a conduta de um policial suspeito de agredir uma adolescente durante abordagem.
O incidente aconteceu em 22 de maio, em frente ao Centro Educacional 06, no P Sul, em Ceilândia. A corporação tem cinco dias para responder sobre as providências adotadas. O caso foi registrado em vídeo. As imagens mostram que, após a jovem pedir a presença de uma policial feminina, procedimento padrão em abordagens a mulheres, o militar a segurou pelo colarinho do casaco.
A adolescente conseguiu se soltar, mas o policial voltou a agarrá-la e supostamente, com um golpe, a derrubou no chão. Mesmo caída, a adolescente foi arrastada e conduzida para o interior de uma quadra esportiva, onde outros policiais estavam presentes. Nenhum deles interveio.
Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal declarou que permanece à disposição das autoridades responsáveis pela apuração dos fatos. Confira a nota completa da PMDF:
NOTA À IMPRENSA – PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal informa que tomou conhecimento das imagens envolvendo uma abordagem policial realizada nas proximidades do CED 06 de Ceilândia, nesta sexta-feira (22).

De acordo com o relato da equipe policial, os militares atuavam após informações repassadas pela direção da unidade escolar acerca da possível comercialização de entorpecentes em frente à escola. Durante a abordagem a um grupo de pessoas, uma jovem passou a filmar a ação policial e, segundo os policiais envolvidos, teria desacatado a guarnição com ofensas verbais e xingamentos, além de desobedecer ordens legais emanadas pela equipe.

Ainda conforme a ocorrência registrada, durante a intervenção, a jovem teria atingido um dos policiais militares com um aparelho celular, causando lesão na região próxima ao olho do militar.

Segundo o registro policial, diante da resistência apresentada e da necessidade de contenção para preservação da integridade dos envolvidos e continuidade da atuação policial, a jovem foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram adotadas as providências legais cabíveis. O policial militar também foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito.

A PMDF ressalta que toda intervenção policial deve observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. A Corporação informa ainda que os fatos serão devidamente apurados pelas instâncias competentes, inclusive quanto às imagens divulgadas, garantindo-se a transparência e o devido processo legal.

A Polícia Militar do Distrito Federal permanece à disposição das autoridades responsáveis pela apuração dos fatos.

Centro de Comunicação Social da PMDF
PMDF – muito mais que segurança.
 *Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

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Por Correio Braziliense
postado em 26/05/2026 21:05
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