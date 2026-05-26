MPDFT pede apuração de abordagem policial a jovem na frente de escola

A abertura de um procedimento de investigação preliminar foi requisitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, para apurar a conduta de um policial suspeito de agredir uma adolescente durante abordagem.

O incidente aconteceu em 22 de maio, em frente ao Centro Educacional 06, no P Sul, em Ceilândia. A corporação tem cinco dias para responder sobre as providências adotadas. O caso foi registrado em vídeo. As imagens mostram que, após a jovem pedir a presença de uma policial feminina, procedimento padrão em abordagens a mulheres, o militar a segurou pelo colarinho do casaco.

A adolescente conseguiu se soltar, mas o policial voltou a agarrá-la e supostamente, com um golpe, a derrubou no chão. Mesmo caída, a adolescente foi arrastada e conduzida para o interior de uma quadra esportiva, onde outros policiais estavam presentes. Nenhum deles interveio.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal declarou que permanece à disposição das autoridades responsáveis pela apuração dos fatos. Confira a nota completa da PMDF:

NOTA À IMPRENSA – PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal informa que tomou conhecimento das imagens envolvendo uma abordagem policial realizada nas proximidades do CED 06 de Ceilândia, nesta sexta-feira (22).

De acordo com o relato da equipe policial, os militares atuavam após informações repassadas pela direção da unidade escolar acerca da possível comercialização de entorpecentes em frente à escola. Durante a abordagem a um grupo de pessoas, uma jovem passou a filmar a ação policial e, segundo os policiais envolvidos, teria desacatado a guarnição com ofensas verbais e xingamentos, além de desobedecer ordens legais emanadas pela equipe.

Ainda conforme a ocorrência registrada, durante a intervenção, a jovem teria atingido um dos policiais militares com um aparelho celular, causando lesão na região próxima ao olho do militar.

Segundo o registro policial, diante da resistência apresentada e da necessidade de contenção para preservação da integridade dos envolvidos e continuidade da atuação policial, a jovem foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram adotadas as providências legais cabíveis. O policial militar também foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito.

A PMDF ressalta que toda intervenção policial deve observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. A Corporação informa ainda que os fatos serão devidamente apurados pelas instâncias competentes, inclusive quanto às imagens divulgadas, garantindo-se a transparência e o devido processo legal.

A Polícia Militar do Distrito Federal permanece à disposição das autoridades responsáveis pela apuração dos fatos.

Centro de Comunicação Social da PMDF PMDF – muito mais que segurança.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado